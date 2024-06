Illertissen greift bei Vochatzer zu

Nach dem Abstieg mit der TSG Balingen war Leander Vochatzer auf Vereinssuche. Nun ist amtlich, dass der 27-jährige Mittelfeldspieler zum FV Illertissen wechselt. Dorthin bringt er die Erfahrung von 123 Spielen in der Regionalliga Südwest. Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler erklärt in einer Meldung: "Mit Leander Vochatzer konnten wir einen kampfstarken Offensivspieler verpflichten, der durch seine Torgefährlichkeit und Einsatzbereitschaft in der Regionalliga Südwest überzeugt hat."