FV Illertissen feiert furioses Comeback gegen Schweinfurt 05

Der FV Illertissen hat am Dienstag im Nachholspiel des 3. Spieltags seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Das "Wie" gegen den 1. FC Schweinfurt 05 war atemberaubend, zweimal sahen die Schwaben wie der sichere Verlierer aus, ehe der FVI ab der 70. Minute auf einmal zu Höchstform auflief und noch 4:3 gewann.

Ohne komplett gefüllte Bank, aber immerhin mit Innenverteidiger Zeller, der nach seiner Roten Karten in Heimstetten freigesprochen wurde, gingen die Schweinfurter das Unterfangen an, bei sieglosen Illertissern mit einem Dreier wieder in die Spitzengruppe vorzustoßen.

Doch zunächst kam Illertissen besser ins Spiel, Mozler verzog in der 6. Minute aus kurzer Distanz frei vor dem Schweinfurter Tor. Generell war in dieser Phase von Verunsicherung bei den Hausherren nichts zu spüren.

Nach knapp 20 Minuten wurde der FCS 05 stärker und schlug eiskalt zu. Verpasste Jabiri zunächst noch die Führung, schnürte Moll den Doppelpack (20./25.), erst mit einem platzierten Schuss ins Eck, danach mit einem Kopfball innerhalb des Fünfmeterraums. Der FVI schien demoralisiert, doch in der 35. Minute zog Glessing mit viel Tempo von links in den Strafraum und erzielte mit einem Schuss ins lange Eck den Anschlusstreffer. Das brachte bei den Schwaben den Glauben zurück, in den letzten Minuten der ersten Hälfte wurde das Konrad-Team auf einmal spielbestimmend, ohne daraus größere Chancen heraus zu schnitzen.

Fundel haucht neues Leben ein

Die Partie nahm im zweiten Durchgang richtig Fahrt auf. Mit dem Kopfballtreffer von Jabiri schien nach gut einer Stunde die Messe gelesen. Böhnlein verfehlte kurz darauf mit einem Lattenschuss um Zentimeter das 4:1. Doch als Fundel in der 70. Minute einfach mal abzog und Gäste-Schlussmann Schmidt die Kugel durch die Hände rutschen ließ, war beim FVI der Glaube schlagartig erneut erwacht. Und so spielten die Schwaben jetzt mutig nach vorne und belohnten sich. In der 75. Minute landete eine Kombination bei Teranuma, der die Kugel von der rechten Strafraumgrenze im rechten Eck versenkte.

Doch damit nicht genug des Wahnsinns. Glessing bekam in der 78. Minute einen Steilpass mustergültig in den Lauf gespielt, der Illertisser umkurve noch Schmidt und schob zur Führung ins leere Tor ein. Schweinfurt antwortete mit der Brechstange, versuchte alles, um dem Spiel eine abermalige Wendung zu geben, aber aufopferungsvoll verteidigende Hausherren, die sich praktisch in jedem Zweikampf warfen, brachten ihren ersten Saisonsieg tatsächlich ins Ziel.