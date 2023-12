Illertissen baut auf Milic

Eigengewächs Denis Milic wird beim FV Illertissen zum festen Teil des Regionalliga-Kaders. Der 19-jährige Stürmer, der in der laufenden Saison in 24 Landesligaspielen für die U 23 auf 19 Tore und fünf Vorlagen kommt, absolvierte in Folge in der Regionalliga gegen Eintracht Bamberg sein Debüt. Gegen Würzburg kam er im November zu seinem zweiten Kurzeinsatz. Nun bindet ihn der Verein über den Sommer hinaus.