Ilija Brozovic sieht für die TSV Hannover-Burgdorf "immer noch eine gute Ausgangslage"

Am Sonntag sorgte Ilija Brozovic mit der TSV Hannover-Burgdorf in der Handball Bundesliga für ein Ausrufezeichen, beendete mit den Recken die Serie des SC Magdeburg. Am morgigen Dienstag ist der Kreisläufer bereits wieder in der European League gefordert, in der Hannover zuletzt eine Niederlage gegen Nantes kassierte und im Kampf ums Weiterkommen nun im HBL-Duell mit den Rhein-Neckar Löwen am Dienstag unter Druck steht.

"Es ist sicherlich langweilig, wenn ich sage, dass wir von Spiel zu Spiel denken. Aber genau das ist unser Anspruch. Unser Ziel ist es, jedes Spiel zu gewinnen", so Ilija Brozovic in dem vor dem Duell mit dem SC Magdeburg geführten Interview auf der Homepage der Recken. Mit dem Erfolg hat die TSV Hannover-Burgdorf zwei Bonus-Punkte im Kampf um den sechsten Platz, der für das erneute Erreichen des internationalen Wettbewerbs ausreichen könnte, verbucht. Der Abstand auf den fünften Platz und das sichere Ticket beträgt noch sechs Punkte.

"Wir haben in der Handball-Bundesliga und EHF European League ein anspruchsvolles Programm vor der Brust. Von daher kann noch viel passieren und wir müssen weiter fokussiert arbeiten", so Ilija Brozovic. "Natürlich, das wäre etwas sehr Großes für den gesamten Verein", blickt der Kreisläufer auf eine mögliche Teilnahme am Final4 der European League - das mit der Austragung in Hamburg auch für viele Fans aus Hannover nur ein Stück A7 entfernt wäre.

"Aber so weit denken wir noch nicht. Erstmal wollen wir die Hauptrunde überstehen", so Ilija Brozovic mit Blick auf die Ausgangslage in der Hauptrunde. 4:2 Punkte stehen zu Buche, die hat auch Nantes. Dahinter folgen die Rhein-Neckar Löwen und Zabrze mit jeweils 2:4 Punkten. "Die Niederlage gegen Nantes hat gezeigt, auf was für ein Niveau wir uns in den weiteren Spielen einstellen dürfen. Allerdings haben wir immer noch eine gute Ausgangslage, die wir nutzen wollen", so Ilija Brozovic vor dem richtungsweisenden Duell mit dem Ligakonkurrenten.

Für Brozovic selbst wäre ein internationales Final4 ein perfekter Abschied von den Recken, er verlässt den Verein im Sommer. "Das war eine sehr lange und schöne Zeit. Ich war mit meiner Familie sieben Jahre hier und meine Söhne sind beide hier geboren. Hannover ist ein sehr großer Part meines Lebens", so der Kreisläufer, der derzeit "viele Gespräche" führt. "Ich fühle mich sehr gut, bin fit und hab immer noch großen Spaß. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, noch viele Jahre auf hohem Niveau Handball zu spielen", so der 32-jährige Kroate, der in 250 HBL-Spielen 532 Tore erzielte, auf der Homepage der Recken.

cie

