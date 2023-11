Iliev übernimmt bulgarische Nationalmannschaft

Ilian Iliev ist neuer Trainer der bulgarischen Nationalmannschaft. Der 55-jährige Bulgare folgt auf Mladen Krstajic, der Ende Oktober entlassen wurde. Bulgarien steht mit zwei Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz in seiner EM-Qualifikationsgruppe. Bis 2026 konnte der bulgarische Verband Iliev binden. Der ehemalige Nationalspieler bleibt jedoch gleichzeitig bis zum Ende der Saison Trainer beim bulgarischen Erstligisten Tscherno More Varna. Als Nationaltrainer wird Iliev erstmals am 16. November im Heimspiel gegen den Gruppenersten Ungarn an der Seitenlinie stehen.