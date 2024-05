Iker Romero: Aufstiegsfeier "ohne viel Stress und viel Party"

Nach drei Jahren im deutschen Unterhaus kehrt die SG BBM Bietigheim in die erste Liga zurück. Trainer Iker Romero spricht über seine Entwicklung als Trainer, die Ziele und vor allem die Aufstiegsfeier, die bei allen Beteiligten unterschiedlich lang ausgefallen ist.

Mit dem 41:29-Sieg gegen den EHV Aue hat die SG BBM Bietigheim den Aufstieg in die erste Liga perfekt gemacht. Nach 2014 und 2018 spielt die SG BBM in der kommenden Spielzeit zum dritten Mal in der ersten Liga. "Ich denke für die Jungs war es ziemlich lang und so muss es auch sein", kommentiert Trainer Iker Romero im Dyn-Format Auszeit die Länge der Aufstiegsfeierei.

Für ihn ist mit dem erreichten Ziel Aufstieg vor allem eine Last abgefallen: "Ich muss ehrlich sein: Nach dem Spiel ist ein 150kg schwerer Rucksack von mir gefallen. Eine Stunde nach dem Spiel bin ich nach Hause gegangen und habe mit meiner Familie Abendessen gemacht und dann bin ich ins Bett gegangen. Um halb zwölf habe ich schon geschlafen, acht Stunden in Ruhe, weil ich komplett leer war", beschreibt Romero seinen eher ungewöhnlichen Aufstiegsabend.

"Der Grund warum wir das geschafft haben, sind die 18 Spieler. Sie haben alles gegeben. Ich bin so stolz auf meine Jungs. Wir haben drei Jahre gearbeitet, alle Spieler haben an dieses Projekt geglaubt. Sie haben gekämpft, jeden Tag, jedes Training, jede Reise. Am Sonntag haben wir unser großes Ziel erreicht. Ich bin glücklich ohne Ende. Aber ich bin auch ein bisschen erwachsen und der beste Moment, das zu genießen, ist in Ruhe mit meinen Jungs, mit meiner Familie, ohne viel Stress und viel Party", ergänzt der 43-Jährige.

Das Saisonziel Aufstieg hat die SG BBM Bietigheim von Anfang an klar formuliert. "Wir haben schon vor zehn Monaten im Juli öffentlich gesagt, dass es unser Ziel ist, aufzusteigen. Wir hatten ein richtig großes, aber realistisches Ziel. Es ist egal, was die anderen denken. Es ist wichtig, was wir denken, wir haben daran geglaubt und wir haben es geschafft", so Romero.

Als Spieler wurde Iker Romero unter anderem spanischer Meister, Weltmeister und Champions League-Sieger. Seit 2017 ist er Trainer, war erst vier Jahre lang Co-Trainer bei der TSV Hannover-Burgdorf und steht nun seit 2021 an der Seitenlinie der SG BBM Bietigheim. Als Coach hat er noch Großes vor: "Diese drei Jahre in Bietigheim habe ich so viele gelernt, so viel entwickelt und ich habe immer noch so viel zu lernen. Ich möchte mich verbessern, in der Entwicklung weitergehen und weiter versuchen, die Ziele zu erreichen. Nicht mehr."

