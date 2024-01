IIsalo-Nachfolger gefunden: Freyer neuer Trainer in Heidelberg

BBL-Schlusslicht MLP Academics Heidelberg hat einen Nachfolger für den entlassenen Joonas IIsalo gefunden. Ingo Freyer rettete zuletzt den MBC und Oldenburg.

Der abstiegsbedrohte Basketball-Bundesligist MLP Academics Heidelberg hat einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Ingo Freyer übernimmt das Amt von Joonas IIsalo, den die Kurpfälzer am Samstag nach der 76:113-Heimpleite tags zuvor gegen Aufsteiger Rasta Vechta entlassen hatten. Aktuell rangieren die Academics auf dem letzten Tabellenplatz in der BBL und haben lediglich zwei ihrer 15 Saisonspiele gewonnen. Die letzten sieben Ligaspiele gingen allesamt verloren.

Freyer ist in der BBL kein Unbekannter. So wurde er in der vergangenen Spielzeit vom ebenfalls abstiegsbedrohten MBC verpflichtet und bewahrte die Weißenfelser vor dem Abstieg. Dasselbe Kunststück gelang ihm auch in der Saison 2021/22, als der Ex-Nationalspieler die EWE Baskets Oldenburg mitten in der Saison übernommen hatte. Zuvor hatte der für seinen unorthodoxen Spielstil bekannte Coach lange Jahre für Gießen (2017-2020) und Hagen (2009-2016) in der Bundesliga an der Seitenlinie gestanden.

Wir haben einen Trainer gesucht, der die BBL sehr gut kennt und sich im Abstiegskampf bewiesen hat. Sportlicher Leiter Alex Vogel

Für Heidelbergs Sportlichen Leiter Alex Vogel war Freyers Erfahrung ein ausschlaggebender Punkt für die Verpflichtung: "Wir haben einen Trainer gesucht, der die BBL sehr gut kennt, sich im Abstiegskampf bewiesen hat und zudem sehr schnell auch während einer bereits laufenden Spielzeit Dinge verändern kann. All das trifft auf Ingo zu. Er ist zudem ein Coach, der es schafft, Spielern innerhalb kürzester Zeit Selbstvertrauen und Spaß zu vermitteln."

Der neue Headcoach umschreibt sein jetziges Anforderungsprofil wie folgt: "Meine Aufgabe ist es jetzt, das Team zu Siegen zu führen. Wir haben noch eine Menge Spiele vor uns und werden hart und intensiv daran arbeiten, um in die Erfolgsspur zu kommen." Der bisherige Assistenztrainer Hylke van de Zweep und Athletiktrainerin Serena Benavente bleiben im Trainerstab. In Freyers erstem Spiel in der Verantwortung empfangen die Academics am Sonntag den Tabellen-13. aus Braunschweig.