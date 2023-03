IIHF-Geschichte: Finnland macht den Titel-Hattrick perfekt

Zum Abschluss der IIHF eWorld Championship 2023 in NHL 23 hat Finnland im Finale Kanada geschlagen - eSport-Geschichte wurde schon im Halbfinale geschrieben.

Der frühere US-amerikanische Basketball-Trainer Roy Williams beschrieb Michael Jordan im Rahmen der Netflix-Dokumentation "The Last Dance" vor einigen Jahren als "einzigen Spieler, der es jemals beliebig an und abschalten konnte". Die Definition des besagten "Es" bleibt der individuellen Interpretation überlassen - es ist allerdings davon auszugehen, dass Williams die Möglichkeit der spontanen Leistungsmaximierung meinte.

Wie dieses Phänomen übertragen auf das virtuelle Eis von NHL 23 aussehen kann, wurde den Zuschauern des Halbfinals der IIHF eWorld Championship 2023 zwischen Finnland und den USA vorgeführt. Der skandinavische Titelverteidiger der vom deutschen eSports Studio organisierten NHL-WM stand am Samstagabend mit dem Rücken zur Wand: Nach drei von vier Spielen prangte ein 9:16-Rückstand, eine einzige Partie auf der Xbox blieb den Finnen zum Sensationscomeback.

Selbst der Gegner applaudiert

Erik 'EkiOriginal' Tammenpää, seines Zeichens MVP der eSport-Turniere des Eishockey-Weltverbands IIHF von 2020 und 2022, trat noch einmal gegen Matthew 'TSCCookie' Gutkoski an. Das erste Duell war mit 6:3 an den US-Amerikaner gegangen, kaum einer glaubte an das Wunder. Sieben Tore gegen den früheren NHL Gaming World Championship-Sieger aufzuholen, trauten die Fans noch nicht mal 'EkiOriginal' zu.

Was der Finne in den kommenden 60 Ingame-Minuten jedoch ablieferte, geht in die eSports-Annalen ein: Tammenpää dominierte das Spiel gegen 'TSCCookie' von Beginn an nach Belieben, der US-Amerikaner kam phasenweise kaum aus der eigenen Hälfte. Noch im ersten Drittel legte 'EkiOriginal' ein 3:0 vor, nach dem dritten Treffer gestikulierte er vielsagend in die Facecam - frei übersetzt: "Das war erst der Anfang".

Nachdem auch 'TSCCookie' zwischenzeitlich immerhin einmal getroffen hatte, erzielte Tammenpää Mitte des letzten Drittels das 9:1 - gefolgt von einem langen Blick in die Kamera und Applaus vom chancenlosen Gegner. Der Michael Jordan des NHL-eSports musste noch nicht mal in die Overtime, er schaffte das Unmögliche in der regulären Spielzeit und hievte Finnland eigenhändig ins Finale der IIHF eWorld Championship 2023.

Kanada mit großem Nachteil durch Teamwahl

Im Interview nach dem Halbfinale gab er euphorisiert zu Protokoll, dieses Xbox-Duell gegen 'TSCCookie' sei "das beste NHL-Spiel, das ich jemals gemacht habe". Große Worte von einem langjährigen eSports-Profi, der bereits mehrfacher NHL-Europameister ist. Nur einen Haken hatte das finnische Märchen am Samstagabend: Der dramaturgische Höhepunkt war verfrüht erfolgt - das Finale fand erst tags darauf statt.

Dort warteten die Kanadier, die sich ihrerseits in der Vorschlussrunde mit nahezu aufreizender Überlegenheit gegen Tschechien durchgesetzt hatten (26:9). Dabei hatten die Nordamerikaner allerdings ihren Trumpf gezogen: Auf das kanadische Eishockey-Nationalteam durften Samuel 'CadCooks' Landry und Justin 'Regs84' Reguly nach dessen Verwendung im Halbfinale gegen Finnland nicht mehr zurückgreifen.

'JesseL2002' wird früh zum Matchwinner

'EkiOriginal' und sein Teamkollege Jesse 'JesseL2002' Linden hatten sich die "Maple Leafs" hingegen für das Finale aufgespart und somit einen Vorteil verschafft. Dieser wurde ab Sekunde eins offensichtlich: 'JesseL2002' fegte 'CadCooks' im ersten PlayStation-Duell mit 15:4 vom digitalen Eis - ein Handycap, das die Kanadier nicht mehr aufzuholen wussten. Auch der 6:2-Sieg von 'Regs84' gegen 'EkiOriginal' im letzten Xbox-Spiel war letztlich nur Makulatur.

Nach vier Partien und 240 Ingame-Minuten stand ein überzeugendes 29:17 für den Titelverteidiger, dessen Vertreter im finnischen Stream bei SportsGamerGG anschließend ihre Nationalhymne zum Besten gaben - hinsichtlich der Töne deutlich weniger treffsicher als zuvor in NHL 23. Genauso irrelevant wie die letzte Niederlage gegen 'Regs84', meinte aber 'EkiOriginal': "Am Ende des Tages ist das egal. Wir sind World Champions - das ist, was zählt."