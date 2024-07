"Ihr könnt mir nichts anhaben": Djokovic legt sich mit Fans an

Das Achtelfinale gegen Holger Rune war nicht der erwartete Härtetest für Novak Djokovic. Sportlich machte der Serbe kurzen Prozess, mit den Fans legte er sich anschließend aber so richtig an.

Mit 6:3, 6:4, 6:2 gewann Novak Djokovic am Montagabend gegen Holger Rune und brauchte dabei kaum zwei Stunden. Der Rekord-Grand-Slam-Champion startete mit 12:0-Punkten und einer schnellen 3:0-Führung ins Match, ehe der Weltranglisten-15. Rune sich erstmals nennenswert rührte. Über das gesamte Match hinweg erwies sich der Däne diesmal aber nicht als ernstzunehmender Gegner für Djokovic.

Der Weltranglistenzweite profitierte zwar auch davon, dass sein dänischer Gegenspieler zu inkonstant spielte, er selbst aber spielte dominant und ließ sich auch nicht von zeitweisen Magenproblemen oder für ihn bereits üblichen Auseinandersetzungen mit den Fans aus der Bahn werfen.

Djokovic beklagt sich über Respektlosigkeiten

Genervt war er von Teilen des Publikums dann aber schon. Das wurde sehr deutlich während seines Siegesinterviews. So sagte der 37-Jährige: "An all diese Leute, die sich entschieden hatten, einen Spieler nicht zu respektieren, in diesem Fall mich: Habt eine guuuuute Nacht. Guuuute Nacht." Auf den Tribünen den Centre Courts löste das wenig überraschend Raunen aus - teils gab es Applaus, teil auch Unverständnis. Doch welche Laus war dem Belgrader über die Leber gelaufen?

Ich bin auf der Tour seit über 20 Jahren, ich kenne alle Tricks. Novak Djokovic

Djokovic spielte auf vermeintliche Buh-Rufe von Rune-Fans während des Matches an. Den Einwand, dass besagter Anhang "Ruuuunne" gerufen haben könnte und dies nur so ähnlich wie "Buuuh" klingen würde, ließ Nole nicht gelten. "Das akzeptiere ich nicht. Nein! Ich weiß, dass sie Rune angefeuert haben, aber das wurde auch als Entschuldigung genommen, um zu Buhen. Ich bin auf der Tour seit über 20 Jahren, ich kenne alle Tricks."

Sympathien aufgebaut - und gleich wieder zunichtegemacht

Dann betonte er in Richtung Publikum, dass er sich lieber auf die "Leute fokussiere, die respektvoll sind, sich Tickets gekauft haben, um das Match zu sehen, die Tennis lieben und die Spieler wertschätzen". Für diese Aussagen erhielt er sogleich auch Applaus. Doch diese Sympathien machte er wiederum sogleich zunichte, als er meinte, dass er "in schon viel feindlicheren Umgebungen gespielt" habe und zugleich süffisant betonte: "Ihr könnt mir nichts anhaben."

Fakt ist: Der Djoker unterstrich gegen Rune seine gute Form und steht zum 15. Mal im Viertelfinale von Wimbledon und trifft dort auf den Weltranglistenneunten Alex de Minaur aus Australien, der sich zuvor mit 6:2, 6:4, 4:6 und 6:3 gegen den 20-jährigen Franzosen Arthur Fils (Nr. 34 der Welt) durchgesetzt hatte.