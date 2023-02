Ihr habt es in der Hand: Wählt den kicker eFootballer des Jahres 2022

Welche deutschen eSportler haben sich 2022 besonders durch ihre Leistungen hervorgetan - Wer hat das Zeug zum "kicker eFootballer des Jahres"? Wir wollen es wissen: Fünf Nominierte stellen wir zur Abstimmung für unsere prestigeträchtige Auszeichnung.

2022 war das Jahr der zurückkehrenden Offline-Wettbewerbe. Während Konami den Ball nur schleppend wieder in Bewegung brachte, veranstalteten EA und FIFA gleich drei Weltmeisterschaften. Auch die deutschen Turniere und Ligen gingen wieder an den Start. Virtual Bundesliga, DFB ePokal, eChampions League und Co. gaben den heimischen Profis somit ausreichend Gelegenheit, zu glänzen.

Der amtierende Titelträger Umut Gültekin bei der Verleihung 2021. kicker

Allen voran tat dies der amtierende eFootballer des Jahres, Umut Gültekin, der von 'MoAuba' den Weltmeistertitel in Kopenhagen übernahm. Ohnehin war es ein gutes Jahr für die deutschen Profis und viele von ihnen hätten eine Nominierung für unseren Preis verdient.

Aber wer ist der "kicker eFootballer des Jahres 2022"? Erneut wollen wir als kicker eSport die prestigeträchtige Auszeichnung verleihen. Dazu hat die kicker eSport-Redaktion auch dieses Jahr eine Vorauswahl getroffen.

Zur Seite standen uns dabei unsere Experten Erhan 'Dr. Erhano' Kayman und Jan 'GamingAlm' Bergmann. Kayman ist mit seinem Wissen um die Szene und die Profiwettbewerbe ein wandelndes Lexikon der Saison und unser Host Jan Bergmann begleitet und bewertet das ganze Jahr über für uns, was sich in und um FIFA abspielt.

Wer ist der beste deutsche Spieler 2022?

Fünf eSportler stachen unserer Meinung nach aus dem großen Talentpool in Deutschland hervor und haben das Zeug, dem amtierenden eFootballer des Jahres Umut Gültekin nachzufolgen.

Die endgültige Entscheidung liegt jetzt bei euch. Unsere Redaktion und die Experten haben nur die Nominiertenliste erstellt, letztlich liegt es in den Händen der eFootball-Community, wer unsere prestigeträchtige Auszeichnung und den schicken Pokal erhält.

Abstimmen könnt ihr von heute an bis einschließlich 19. Februar, 23:59 Uhr. Die Preisverleihung findet nach der Abstimmung bei uns im Verlagshaus statt. Genaueres dazu lest ihr dann bei uns auf der Seite!

Die Nominierten

Umut 'Umut' Gültekin

Am Titelverteidiger führt auch 2022 kein Weg vorbei. Zu stark spielte er in sämtlichen Wettbewerben auf. In der VBL-Einzelmeisterschaft knapp im Finale am erneuten Titel vorbeigeschrammt, sicherte er sich die Club Championship (VBL CC) mit RB Leipzig.

Der größte Triumph des Jahres folgte dann in Kopenhagen, wo er sich in einem nervenaufreibenden Finale gegen Nicolas 'Nicolas99FC' Villalba im Elfmeterschießen zum Weltmeister krönte. Nicht ganz so erfolgreich lief es anschließend mit der deutschen Auswahl, mit der es aber trotzdem noch bis ins Achtelfinale ging.

Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen

Als VBL-Einzelvizemeister in die letzte Spielzeit gegangen, glückte ihm dieses Jahr der große Wurf. Über die Virtual Bundesliga Open qualifizierte er sich gewohnt souverän für das Grand Final, in dem er das Re-Match des vorherigen Finals gegen Gültekin für sich entscheiden konnte.

Damals noch in Diensten von NEO, drang er bis in die K.o.-Runde des beim FIFAe Club World Cup vor und schaffte selbiges beim FIFAe Nations Cup. Einmal mehr zählte er damit zu den erfolgreichsten deutschen FIFA-Profis. Zur aktuellen Saison folgte ein Wechsel zu FOKUS.

Levy Finn 'levyfinn' Rieck

Der Aufstieg des Rostockers war steil und scheint bisher keine Grenzen zu kennen. In seiner ersten VBL-Saison kam er sowohl in der Einzel- als auch in der Teammeisterschaft mit der Kogge bis ins Halbfinale. Ein herausragendes Ergebnis für eine Debüt-Spielzeit, in der er anschließend als Newcomer der Saison ausgezeichnet wurde.

Beinahe wäre er zum Abschluss sogar bis in die Endrunde der FIFA-Weltmeisterschaft durchmarschiert. In den Play-offs scheiterte er jedoch höchst dramatisch im entscheidenden Duell gegen den damaligen Bochumer Benedikt 'BeneCR7x' Bauer.

Berkay 'BerkayLion' Demirci

Sprechen wir von herausstechenden Debütanten, darf auch Demirci nicht unerwähnt bleiben. Der aktuelle Akteur des FC St. Pauli startete aus der eAcadamy des SV Werder Bremen durch. In der Rückrunde rückte er in den Profikader des SVW auf, verpasste die Finalrunde der eChampions League nur knapp und sicherte sich spektakulär den Gewinn des letzten FIFA-Global-Series-Qualifiers.

Entsprechend war auch er in seiner ersten Spielzeit direkt in den WM-Play-offs dabei - die noch etwas bitterer endeten als für den Rostocker. Im finalen Spiel kämpfte sich 'BerkayLion' nach deutlichem Rückstand noch ins Elfmeterschießen, das er dann verlor. Dennoch eine bemerkenswerte Leistung des zweiten Youngsters aus dem hohen Norden.

Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj

Für die Kiezkicker sollte es ein Jahr der Revanchen werden und endlich den ersehnten großen Titel geben. In der VBL CC gelang dies noch nicht, wieder ging das Endspiel trotz starker Leistung von Kamboj gegen 'Umut' verloren. Gegen RB Leipzig also noch unterlegen, folgte im DFB ePokal schließlich der befreiende Triumph.

'FCSP_Kamal' spielte groß auf, schlug im Halbfinale gegen FOKUS dem amtierenden Weltmeister Mohamed 'MoAuba' Harkous und fuhr auch im Endspiel gegen Heidenheim den entscheidenden Sieg ein. Mit 17 Jahren war so das Zugpferd des Pokalsiegers und spielte sich an Mitspieler Mustafa 'xMusti19' Cankal vorbei in den Vordergrund.

Auch ihr könnt gewinnen

Natürlich geht es beim eFootballer des Jahres-Award darum, zu gewinnen. kicker eSport macht dieses Mal aber jeden zum Gewinner! Wir rufen die Communities in Deutschland auf, sich hinter ihren fünf Besten zu vereinen und generell Votingpunkte zu sammeln!

Ab einer bestimmten Anzahl an Votings werden nach der Votingwoche auf den Kanälen jedes Nominierten Preise in Bezug auf die erreichte Punktzahl verlost. Diese sehen wie folgt aus:

Level 1: Ab 10.000 Votes: 20€-Gutschein für den kicker Shop

Level 2: Ab 15.000 Votes: eFootball-Trikot Eurer Wahl

Level 3: Ab 20.000 Votes: Jahresmitgliedschaft für PlayStation Plus Extra

Level 4: Ab 25.000 Votes: Folgende Sony Bundles und PlayStation 5-Produkte:

Bei Umut: 1x DualSense Wireless-Controller in Midnight Black + PS5 DualSense Ladestation

Bei Dylan: 1x DualSense Wireless-Controller in Cosmic Red

Bei Levy Finn: 1x PS5 HD Kamera + PS5 Fernbedienung

Bei Berkay: 1x Pulse 3D Wireless Headset in Weiß

Bei Kamal: 1x Pulse 3D Wireless Headset in Weiß

Schafft ihr es, die 25.000 Votes zu knacken, gibt es zusätzlich außerdem einen Bonus von uns: Dann verlosen wir nach Ende der Abstimmung am 20. Februar über unsere Instagram-Seite 2 x 2 Tickets für ein Bundesligaheimspiel von RB Leipzig in der Saison 2022/23. Die Gewinner dieses Extrapreises zieht Euer "kicker eFootballer des Jahres 2022" bei der Preisverleihung in unserem Verlagshaus.