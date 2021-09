Ihorst weiter im Pech: BTSV muss wieder auf Bremen-Leihgabe verzichten

Braunschweigs Luc Ihorst ist schon wieder verletzt. Der Angreifer kam grade erst von einer Muskelverletzung zurück - offenbar zu früh. Gegen Mannheim holte sich der 21-Jährige den nächsten Muskelfaserriss.

Ihorst wurde vor der Saison nach einer vorherigen Leihe zu Osnabrück von Werder Bremen nun zum anderen Zweitligaabsteiger Braunschweig verliehen. Dort war Ihorst gut in die Saison gestartet, erzielte bei der Niederlage gegen den HSV im Pokal (1:2) und den Siegen gegen Halle (2:0) und Zwickau (2:0) jeweils einen Treffer, ehe ihn ein Muskelfaserriss für vier Wochen außer Gefecht setzte.

Bereits vor dem 1:0-Sieg in Freiburg unter der Woche hatte Trainer Michael Schiele den Angreifer für eine Kadernominierung im Auge gehabt, aber nach Rücksprache mit dem Spieler Vorsicht walten lassen. Nun durfte Ihorst am Samstagnachmittag gegen Mannheim sein Comeback geben - humpelte fünf Minuten nach seiner Einwechslung aber mit einem dick bandagierten Oberschenkel in Richtung des Spielertunnels.

"Da wusste ich, dass noch nicht alles in Ordnung ist"

"Als Luc im Laufduell nicht am Spieler vorbeigeht, wusste ich, dass noch nicht alles in Ordnung ist", so Schiele, dessen Befürchtungen sich am Dienstag bewahrheiten sollten. Wieder ist es der linke Oberschenkel, wieder lautet die Diagnose "Muskelfaserriss". Wie der Verein mitteilte, wird der 1,90-Meter-Mann den Braunschweiger Löwen damit voraussichtlich weitere sechs Wochen fehlen. "Luc hatte sich gerade wieder herangekämpft, wir haben ihm extra auch noch eine zusätzlich Trainingswoche gegeben, um kein Risiko einzugehen. Nun ist es eine ähnliche Verletzung an einer etwas anderen Stelle. Das sind für uns ganz bittere Nachrichten", so Schiele.

Kleeberg erleidet schwere Knieverletzung

Noch deutlich länger ausfallen wird der 19-jährige Jannis Kleeberg, der in dieser Saison bei den Profis noch nicht zum Einsatz kam. Bei der zweiten Mannschaft der Niedersachsen erlitt der Youngster eine schwere Knieverletzung mit einem Außenmeniskusriss, muss operiert werden und fällt rund ein halbes Jahr aus. "Für Jannis tut es uns wahnsinnig leid. Er wird von uns jede Unterstützung bekommen, die er benötigt", so Schiele.