"Ihn kannte niemand": Scally vor Debüt für die USA

Gladbachs Joe Scally erlebt einen rasanten Aufstieg. Jetzt winkt sogar das Debüt für die US-Nationalmannschaft.

Er ist in Mönchengladbach so richtig durchgestartet: Joe Scally. imago images

Am Samstag könnte für Scally der nächste Traum wahr werden. Für die US-Nationalmannschaft steht in Cincinnati das WM-Qualifikationsspiel gegen Mexiko an. Auch bei der Borussia wird man ganz genau hinschauen, ob Nationaltrainer Gregg Berhalter dem Rechtsverteidiger zum Debüt verhilft.

Doch selbst wenn sich Scally noch etwas länger in Geduld üben muss - alleine die erstmalige Berufung ins A-Team der Vereinigten Staaten bedeutet eine Auszeichnung für den erst 18 Jahre alten Newcomer. In Gladbach freut man sich, dass die Leistungen des Senkrechtstarters auch in dessen Heimat registriert und belohnt wurden. "Vor einem Jahr kannte ihn niemand. Jetzt ersetzt er Stefan Lainer ganz hervorragend, man kann ihn rechts wie links spielen lassen", lobte Trainer Adi Hütter in der vergangenen Woche.

Hütter sieht keine übertriebene Belastung

Für die Fohlenelf stand Scally in allen 13 Pflichtspielen in der Anfangsformation und wurde nur zweimal vorzeitig vom Platz genommen, am 8. Spieltag beim 1:1 gegen den VfB Stuttgart (81. Minute) und beim 5:0-Pokaltriumph gegen den FC Bayern (69. Minute).

Ein kräftezehrendes Programm für den offensivfreudigen Teenager, der zuletzt gegen Ende der Spiele etwas müde wirkte. Trotzdem glaubt Hütter nicht, dass die zusätzliche (Reise-)Belastung eine Rolle spielt. "Wenn du ein junger Spieler bist und das alles gerade so mitmachst wie er, dann kann es nur eine zusätzliche Motivation sein und Selbstvertrauen geben", sagte der VfL-Coach.

Am Dienstag wartet auf das US-Team das zweite WM-Qualifikationsspiel der aktuellen Länderspielperiode. In Kingston geht es gegen Gastgeber Jamaika. Die USA belegen in der Finalrunde von Nord- und Mittelamerika nach sechs Spieltagen Platz 2 in der Tabelle mit elf Punkten. Tabellenführer ist Mexiko mit 14 Zählern.