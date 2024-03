IHF Super Globe nicht mehr in Saudi-Arabien?

Bekommt der IHF Super Globe einen neuen Ausrichter? Saudi-Arabien wolle sich künftig "auf andere Sportarten konzentrieren und sich völlig aus dem Handball zurückziehen", berichtet DHB-Präsident Andreas Michelmann gegenüber dem Magazin Handball Inside.

Die offizielle Klub-WM im Handball wurde nur bei ihrer ersten Ausgabe im Jahr 1997 in Europa ausgetragen, Wien war damals offizieller Austragungsort des Wettbewerbs. Im Fünf-Jahres-Rhythmus folgten dann Ausgaben in Doha (2002) und Kairo (2007).

Erst seit 2010 wird der IHF Super Globe jährlich ausgespielt. Nach neun Jahren in Katar mit dem Spielort Doha wechselte man 2019 nach Saudi-Arabien, wo man dreimal in Dammam und einmal in Jeddah (2021) spielte. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Ausgabe 2020 abgesagt.

Der zwischen dem Weltverband geschlossene Fünf-Jahresvertrag ist nun ausgelaufen. Einen offiziellen Nachfolger hat die IHF noch nicht vorgestellt.

Die Handball-Bundesliga GmbH gibt in ihrem Rahmenterminplan für die Spielzeit 2024/25 den Zeitraum vom 30. September bis zum 06. Oktober als Zeitplan für die Vereins-WM an. Zeitgleich sollen allerdings auch die 2. Runde im DHB-Pokal sowie auch der 5. Spieltag der 1. Bundesliga absolviert werden.