IHF lost Vorrundengruppen für Olympiaturniere aus

Die Internationale Handballföderation wird die Vorrunden für das Olympische Turnier von Paris auslosen. Die Setzliste bei Männern und Frauen orientiert sich dabei an den vergangenen Jahren, auch wenn mit Frankreich der amtierende Europameister und Vizeweltmeister bei den Männern bzw. der amtierende Weltmeister der Frauen als Gastgeber in Lostopf 4 gesetzt wurden.

Deutschland könnte in der Vorrunde erneut auf Kroatien treffen Sascha Klahn

Bei den Frauen wird Jerome Fernandez, früher auch Spieler des THW Kiel, als Losfee fungieren. Der zweimalige Olympiasieger ist Rekordtorschütze von Les Bleus, erzielte 1.463 Tore in 390 Länderspielen. Mehr Länderspiele absolvierte nur Jackson Richardson (417). Von den aktiven Spielern ist aktuell Nikola Karabatic (356 Länderspiele, 1293 Tore) am ehesten in Schlagdistanz.

Bei den Männern hingegen liegt das Glück in den Händen von Siraba Dembélé, die ehemalige Weltklasse-Linksaußen konnte Gold bei WM und EM holen, bei Olympia reichte es 2016 für Silber. Mit 291 Länderspielen und 848 Toren ist dsie eine der erfolgreichsten Spielerinnen für ihr Land. Mehr Partien absolvierten nur Isabelle Wendling (338) und Véronique Pecqueux-Rolland (301), Letztere ist auch Rekordtorschützin mit 917 Toren.

Livestreamübertragung um 17.30 Uhr

Bei beiden Auslosungen, die ab 17.30 Uhr auf YouTube übertragen werden, startet die IHF mit Lostopf 6, es folgen dann 5, 3, 2 und 1. Dann erhält Frankreich aus Ausrichter das Recht seine Vorrundengruppe zu wählen. Schwedens Frauen und Sloweniens Männer sind dann die letzten, die auf eine Gruppe verteilt werden.

Acht Nationen sind in beiden Wettbewerben vertreten. Neben Gastgeber Frankreich und Deutschland sind dies Dänemark, Ungarn, Norwegen, Slowenien, Spanien und Schweden. Bei den Männern führte Dagur Sigurdsson erst Japan und anschließend Kroatien zu den Spielen von Paris, weitere Teilnehmer sind Argentinien und Ägypten. Bei den Frauen lösten Angola, Brasilien, Südkorea und die Niederlande ein Ticket.

Die Lostöpfe für die Auslosung der Männer

Lostopf 1: Dänemark / Spanien

Lostopf 2: Kroatien / Norwegen

Lostopf 3: Ungarn / Deutschland

Lostopf 4: Slowenien / Frankreich

Lostopf 5: Schweden / Ägypten

Lostopf 6: Argentinien / Japan

Die Lostöpfe für die Auslosung der Frauen

Lostopf 1: Norwegen / Ungarn

Lostopf 2: Niederlande / Deutschland

Lostopf 3: Slowenien / Spanien

Lostopf 4: Schweden / Frankreich

Lostopf 5: Dänemark / Brasilien

Lostopf 6: Angola / Südkorea

» Diese Teams nehmen am Handball-Turnier bei Olympia 2024 teil