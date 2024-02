IHF fixiert Anwurfzeiten für Olympia-Qualifikation

Der Weltverband IHF und dessen Vermarkter SPORTFIVE haben am heutigen Mittwoch die exakten Spielzeiten für die Olympia-Qualifikationsturniere der Männer festgelegt.

In der ZAG arena Hannover startet die deutsche Handball-Nationalmannschaft der Männer am Donnerstag, 14. März, um 17.45 Uhr gegen Afrikavertreter Algerien ins Turnier. Der Vergleich mit Kroatien steht für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am Samstag ab 14.30 Uhr an. Am Sonntag gibt es zum Anschluss das um 14.10 Uhr beginnende Nachbarschaftsduell mit Österreich.

Auch in Ungarn wird der Ruhetag am Freitag sein. "Es ist wichtig für uns, dass wir unser Schicksal selbst in der Hand haben, deshalb ist es erfreulich, dass wir vor allem am letzten Tag das späte Spiel bestreiten können", so Ungarns Nationaltrainer Chema Rodriguez. "Es steht außer Frage, dass wir vor einem sehr schwierigen Turnier stehen, aber unser Ziel ist klar: Wir wollen nach Paris!"

Die IHF verweist in ihrer Stellungnahme zur Vergabe der Olympiaqualifikation, dass alle drei Standorte alle "logistischen Anforderungen" erfüllen und vor mindestens 6.000 Zuschauern ausgetragen werden können.

Die kleinste Kulisse wird Tatabanya bieten, im Palau d´Esports von Granollers können bis zu 6.500 Zuschauer die Partien verfolgen. Die ZAG-Arena zu Hannover ist mit 9.800 Zuschauern die größte Sportstätte. Bei der jüngsten Handball-EM war die Landeshauptstadt von Niedersachsen seinerzeit leer ausgegangen, da der DHB alle Partien vor mindestens 10.000 Zuschauern austragen wollte.

Direkt qualifiziert Für Handball-Turnier bei Olympia

Gastgeber (Frankreich)

Weltmeister (Dänemark)

3. Europameisterschaft 2024 (Schweden)

1. Afrikameisterschaft (Ägypten)

1. Panamerikaspiele (Argentinien)

1. Asien-Qualifikation (Japan)

Übersicht Quali-Turniere Handball-Olympia

Turnier 1 (Granollers, Spanien)

3. Weltmeisterschaft 2023 (Spanien)

8. Weltmeisterschaft 2023 (Slowenien)

2. Asienqualifikation (Bahrain)

2. PanAmerika-Spiele (Brasilien)

14.03.24

18.30 Spanien - Bahrain

21.00 Slowenien - Brasilien



15.03.24

18.30 Bahrain - Brasilien

21.00 Spanien - Slowenien



17.03.24

15.15 Slowenien - Bahrain

17.45 Brasilien - Spanien

Turnier 2 (Hannover, Deutschland)

4. Weltmeisterschaft 2023 (Deutschland)

7. Weltmeisterschaft 2023 (Kroatien)

2. Afrikameisterschaft 2024 (Algerien)

3. Europameisterschaft 2024 (Österreich)

14.03.24

17.45 Deutschland - Algerien

20.15 Kroatien - Österreich



16.03.24

14.30 Deutschland - Kroatien

17.00 Algerien - Österreich



17.03.24

14.10 Österreich - Deutschland

16.45 Kroatien - Algerien

Turnier 3 (Tatabanya, Ungarn)

5. Weltmeisterschaft 2023 (Norwegen)

6. Weltmeisterschaft 2023 (Ungarn)

2. Europameisterschaft 2024 (Portugal)

3. Afrikameisterschaft 2024 (Tunesien)

14.03.24

18.30 Norwegen - Portugal

21.00 Ungarn - Tunesien



16.03.24

17.00 Portugal - Tunesien

19.30 Norwegen - Ungarn



17.03.24

18.30 Tunesien - Norwegen

21.00 Ungarn - Portugal

