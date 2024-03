IHF benennt All-Stars für Beachhandball bei Olympia

Bei den Olympischen Spielen von Paris wird es einen ´IHF Beach Handball Showcase´ geben. Der Weltverband IHF hat nun insgesamt 64 Sportler:innen und sechs Coaches benannt, die vom 27.-29.07.2024 die Sportart in der ´Maison du Handball´ in Creteil, dem Hauptquartier des französischen Handballverbands, präsentieren sollen. Dazu gehören auch fünf Deutsche.

"Der IHF Beachhandball Showcase, der im Rahmen der Olympischen Spiele in Paris stattfindet, ist ein starkes Signal der steigenden Bedeutung des Beachhandballs. Ich bin davon überzeugt, dass Beachhandball viele Leute begeistern wird. Diese Tage im Sommer sind ein weiterer wichtiger Zwischenschritt dafür, dass Beachhandball perspektivisch in das Olympische Programm aufgenommen wird", sagt Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes.

Deutschlands Beachhandball-Bundestrainer Alexander Novakovic gehört zu den sechs Coaches, die für die All-Star-Teams nominiert wurden. Der Weltverband schickt auch Leticia Brunati (Argentinien), Mladen Paradzik (Kroatien), Khaled Hassan (Katar), Maria Karantoni (Griechenland) und Tamas Neukum (Ungarn) als All-Star-Coaches ins Rennen.

Zu den insgesamt 64 Sportlern (je 32 Männer und Frauen) gehören hingegen auch vier Deutsche. Bei den Frauen werden Lucie-Marie Kretzschmar (HSG Bensheim/Auerbach, Minga Turtles) und Isabell Kattner (HCD Gröbenzell / Beach Bazis Schleißheim) an Olympia teilnehmen. Bei den Männern erhielten Severin Henrich (12 Monkeys Köln) und Moritz Ebert (Wölfe Würzburg) eine Einladung.

Die fünf Nominierungen seien "eine Belohnung der herausragenden Arbeit, die alle Beteiligten in den letzten Jahren in Deutschland geleistet haben. Diese Entwicklung im Beachhandball wollen wir weiter vorantreiben", so Michelmann. Nur Brasilien (7) und Ungarn (6) stellen mehr Leute für die Präsentation der Sportart, gleichauf mit Deutschland ist auch Spanien. Insgesamt werden 17 Nationen die Sportart vertreten.

"Das IHF Beach Handball Showcase wird in die Geschichte des Beachhandballs eingehen. Nach seinem Debüt bei den Olympischen Jugendspielen 2018 ist dies ein weiterer Schritt in Richtung einer zukünftigen Präsenz bei den Olympischen Spielen als offizielle Sportart. Wer hätte sich das vor 30 Jahren vorstellen können, als wir auf einer kleinen italienischen Insel anfingen zu spielen?", so Giampiero Masi, Vorsitzender der Beachhandball-Arbeitsgruppe beim Weltverband.

"Beachhandball spielt in der olympischen Bewegung bereits eine sehr wichtige Rolle, sowohl bei den Olympischen Jugendspielen als auch bei unseren breit angelegten Entwicklungs- und Werbemaßnahmen, die wir durchführen", so Kit McConnell, Sportdirektor des Internationalen Olympischen Komitees. "Es ist ein großartiges Sportformat, eine großartige Disziplin. Er ist einfach zu organisieren und erfreut sich bei der Jugend einer sehr starken und wachsenden Beliebtheit. Er hat eine sehr gute Zukunft."

Der IHF Beachhandball Showcase ist eine Gemeinschaftsinitiative der IHF mit dem Organisationskomitee der Olympischen und Paralympischen Spiele (COJOP2024), dem französischen Handball-Verband und dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Das Beachhandball-Event in Créteil ist Teil einer größeren Reihe von Feierlichkeiten in der Region Val-de-Marne. Das nächste sportliche Highlight für die deutschen Männer- und Frauen-Beachhandball-Nationalmannschaften ist die Weltmeisterschaft in China, die vom 18. bis zum 23. Juni ausgetragen werden.

All-Stars IHF Beachhandball Showcase

Trainer

Leticia Brunati (Argentinien)

Alexander Novakovic (Deutschland)

Maria Karantoni (Griechenland)

Khaled Hassan (Katar)

Mladen Paradzik (Kroatien)

Tamas Neukum (Ungarn)

Frauen

Gisella Bonomi (Argentinien)

Fiorella Corimberto (Argentinien)

Patricia Scheppa (Brasilien)

Carolina Pires Militao (Brasilien)

Renata Da Silva Santiago (Brasilien)

Nathalie Souza Guedes De Sena (Brasilien)

Ji Juan Du (China)

Line Kristensen (Dänemark)

Lina Larsen (Dänemark)

Isabel Kattner (Deutschland)

Lucie Marie Kretzschmar (Deutschland)

Magdalini Kepeidou (Griechenland)

Rianne Mol (Niederlande)

Meike Kruijer (Niederlande)

Isabel Barnard (Niederlande)

Elisabeth Hammerstad (Norwegen)

Cristiana Morgado (Portugal)

Ana Maria Ursu (Portugal)

Jimena Laguna (Spanien)

Patricia Encinas (Spanien)

Asuncion Batista (Spanien)

Renata Csiki (Ungarn)

Emese Toth (Ungarn)

Christine Mansour (USA)

Männer

Nahuel Perez (Argentinien)

Bruno Carlos De Oliveira (Brasilien)

Gil Vicente De Paes Pires (Brasilien)

Thiago De Oliveira Barcelos (Brasilien)

Martin Vilstrup Andersen (Dänemark)

Severin Henrich (Deutschland)

Moritz Ebert (Deutschland)

Ali Heidarian (Iran)

Mohsen Al Yafaei (Katar)

Mohammed Zaky Hassan (Katar)

Hani Kakhi (Katar)

Ivan Dumencic (Kroatien)

Ivan Juric (Kroatien)

Lucian Bura (Kroatien)

Lukasz Niedzielak (Polen)

Diogo Ferreira (Portugal)

Elhji Toure Jabby (Spanien)

Jesus Luiz Domingo (Spanien)

Peter Hajdu (Ungarn)

Attila Kun (Ungarn)

Laszlo Nahaj (Ungarn)

Santiago Rodriguez (Uruguay)

Ebiye Udo-Udoma (USA)

Andrew "Drew" Donlin (USA)