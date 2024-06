Igboanugo wechselt vom HSV II zu Werder II

David Igboanugo verlässt die U 21 des Hamburger SV und wird künftig für die U 23 des SV Werder Bremen spielen. Für die Rothosen-Talente kam der 19-jährige Außenverteidiger auf 25 Spiele in der Regionalliga Nord. Ausgebildet wurde der gebürtige Düsseldorfer lange Jahre im Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach. Björn Schierenbeck, Leiter des Werder-Leistungszentrums, erklärt in einer Meldung: "David ist ein offensiv ausgerichteter Linksverteidiger mit einer guten Physis, der seine fußballerischen Qualitäten in der Regionalliga Nord bereits nachgewiesen hat. Wir wollen ihn unterstützen, den Schritt in den Profifußball zu gehen."