Iga Swiatek: Keine Schwächen - und dennoch mit einem Makel

Kaum jemand hat das Damen-Tennis in den vergangenen Jahren so dominiert, wie Iga Swiatek dies in den vergangenen Monaten getan hat. Die Polin tritt daher in Paris als haushohe Favoritin an, das aber nicht ohne Makel.

In den vergangenen Jahren war im Damen-Tennis oft der Vorwurf aufgekommen, es würden die Stars fehlen. Zwar gab es immer mal wieder positive Überraschungen wie den Sieg der jungen Emma Raducanu bei den US Open im vergangenen Jahr - doch unter dem Strich fehlte mit Ausnahme von Ashleigh Barty eine Spielerin, die konstant auf hohem Niveau spielte. So manch ein Fan vermisste die guten alten Zeiten, als Serena Williams oder Maria Sharapova für hochklassiges Tennis standen.

Als dann auch noch Barty nach dem Gewinn der diesjährigen Australian Open völlig überraschend ihr Karriereende verkündete, schien der Untergang des Tennis-Abendlands besiegelt. Allen Unkenrufen zum Trotz war dies aber nicht der Fall, vielmehr machte sich eine Spielerin auf, die Damen-Tour zu altem Glanz zu führen.

Starke Serie, starke Spielerin

Starker Aufschlag, Topspin und Rückhand die Linie entlang, wer Iga Swiatek in den vergangenen Monaten gesehen hat, dem dürfte das durchaus bekannt vorkommen. Die junge Polin dominiert die Tour derzeit, wie es schon seit geraumer Zeit niemand mehr gemacht hat. Die Rechtshänderin gewann nach Doha, Indian Wells, Miami und Stuttgart zuletzt in Rom ihren fünften Titel in Serie und reist mit einer Bilanz von 28:0 Siegen nun nach Paris, wo sie zweifellos die Turnierfavoritin sein wird.

Spielerisch verfügt sie über ein breites Repertoire an Fähigkeiten, um jede Gegnerin vor große Probleme zu stellen. Swiatek ist eine offensive Spielerin, sie kreiert mit ihrer aggressiven, aber keineswegs ungeduldigen Spielweise viele Winner und erzwingt zugleich viele gegnerische Fehler. Viel Topspin auf der enorm schnellen Vorhand und eine ebenso schnelle wie auch präzise Rückhand machen sie universell gefährlich. Sie nimmt die Bälle früh und setzt ihre Gegnerinnen so unter Druck - auch ist ihr erster Aufschlag akkurat, wenngleich nicht übermäßig stark. "Sie hat dieses sichere Spiel", sagte Karolina Pliskova über ihre Konkurrentin unlängst und stellte fest, dass Swiatek "aktuell keine Schwächen hat. Sie bewegt sich sehr gut, vor allem auf Sand - und sie macht kaum Fehler."

Die humorvolle Polin verfügt also quasi über ein Rundum-Sorglos-Paket - und das obwohl sie gerade mal 20 Jahre alt ist. Ihr junges Alter bedeutet aber nicht, dass es ihr an Erfahrung mangelt, Swiatek weiß bereits, wie es sich anfühlt, in Roland Garros zu gewinnen. 2020 hatte sie als erste Spielerin ihres Landes überhaupt das bedeutendste Sandplatzturnier der Welt gewonnen - damals noch als unbeschriebenes Blatt. Heutzutage wäre ein neuerlicher Triumph in Roland Garros aber alles andere als eine Sensation, zumal sie seit Anfang April auch die Nummer 1 der Welt ist.

Heutzutage bin ich eine andere Spielerin. Iga Swiatek

Wie stark Swiatek derzeit auftritt, zeigt die Tatsache, dass ihre 28 Siege in Folge die längste Siegesserie im Damen-Tennis seit 2008 darstellen - damals kam die Belgierin Justin Henin auf 32 Siege in Folge. Eine Zahl, die Swiatek nun in Paris übertrumpfen könnte. Bis zum Rekord ist der Weg aber noch sehr weit, den hält Tennis-Ikone Martina Navratilova, die 1984 in 74 Matches nacheinander ungeschlagen blieb. Platz zwei belegt übrigens Deutschlands beste Spielerin der Geschichte: Steffi Graf liegt bei 66 Siegen am Stück (1989/90).

Auf Erfolg gepolt

Strahlende Siegerin: Iga Swiatek nach ihren French-Open-Sieg 2020. imago images/Xinhua

Nun aber zurück in die Gegenwart und zu der Frage: Wer ist eigentlich diese Swiatek? Dass die Polin über viel Talent verfügt, wurde recht früh deutlich. So sorgte sie schon im Juniorinnen-Bereich für Furore: Ein Wimbledon-Sieg im Einzel und ein French-Open-Sieg im Doppel können sich sehen lassen. Auch eine Sprunggelenksverletzung, die 2017 eine siebenmonatige Pause bedeutete, hielt sie nicht auf.

Swiatek ging stetig ihren Weg - und der war auf Erfolg gepolt. Ihr bislang größter Erfolg ist noch immer der French-Open-Sieg 2020, jedoch hat sie seitdem konstant gut gespielt. 2021 gewann sie Adelaide und Rom - und startete 2022 nun voll durch.

Sie fegte über ihre Konkurrentinnen wie ein Tornado hinweg, unter anderem gewann sie als jüngste Spielerin überhaupt das "Sunshine Double" (Miami und Indian Wells).

Ernsthaft gefordert wurde sie im Grunde nur einmal. In Indian Wells musste sie im entscheidenden dritten Satz gegen Angelique Kerber gar ein Break aufholen. Seitdem spielt Swiatek in ihrer eigenen Liga, gab lediglich in Stuttgart im Halbfinale gegen Ludmilla Samsonova noch einen Satz ab. Mehr war nicht drin für die Konkurrenz.

Die Polin verfügt derzeit über enormes Selbstvertrauen, wie sie selbst nach ihrem Triumph in Rom bestätigte. "Letztes Jahr fühlte es sich an, als würde ich noch nach Beständigkeit suchen - dass Roland Garros nicht eine einmalige Sache war. Ich denke, dass ich das geschafft habe und dass ich mich auf die kommenden Ziele und Aufgaben fokussieren kann. Heutzutage bin ich eine andere Spielerin."

Die eine Sache, die fehlt

In der Tat hat Swiatek einen weiteren Leistungssprung gemacht - sowohl auf Hartplatz als auch auf Sand scheint sie derzeit unbezwingbar, auf Rasen könnten die Karten aber neu gemischt werden. Aktuell läuft aber noch die Sandplatzsaison - und die würde Swiatek gewiss nur allzu gerne mit ihrem zweiten Grand-Slam-Titel krönen.

Dass sie über die nötigen Mittel dafür verfügt, weiß sie. Ebenso, dass sie ein Match auch dann noch drehen kann, wenn es mal nicht läuft. Neben ihren bereits erwähnten offensiven Qualitäten verfügt sie auch über exzellente und flinke Fußarbeit sowie ein gefühlvolles Handgelenk. Einen Makel gibt's aber, denn eine Sache fehlt der Polin noch: eine echte Konkurrentin. Aktuell erscheint am Firmament keine solche, um vielleicht eine Ära einzuläuten, wie es sie bei den Herren mit Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Feder in den letzten Jahren gegeben hat.