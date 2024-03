IFAB: Keine Blaue Karte im Profi-Fußball

Nach dem Machtwort von FIFA-Präsident Gianni Infantino hat das International Football Association Board (IFAB) die Einführung der Blauen Karte als Signal für Zeitstrafen im Profifußball vorerst gestoppt. Andere Anpassungen werden zum 1. Juli kommen.

Die Blaue Karte kommt erst einmal nicht. Wie das Regel-Gremium am Samstag nach seiner Sitzung in Glasgow mitteilte, soll vor jeden Versuchsphasen in höheren Ligen zunächst die Entwicklung im Jugend- und Amateurfußball beobachtet werden. Ein zeitlicher Rahmen wurde nicht genannt.

Die neue Karte hätte, so die Idee der Regelhüter, als Zeichen für eine Zeitstrafe und als Zwischenstufe zwischen Gelber und Roter Karte dienen sollen.

Das IFAB hatte eigentlich über eine Testphase der Blauen Karte im englischen Pokal abstimmen wollen. Das hatte Infantino, der auf der PK nicht anwesend war, kategorisch abgelehnt. Die vier FIFA-Vertreter können jede Entscheidung zu Regelfragen im IFAB verhindern.

Für den Weltverband saß Interims-Generalsekretär Mattias Grafström auf dem Podium. Der Schwede wurde zudem zum neuen Vorsitzenden des IFAB-Direktoriums ernannt, ein weiterer Machtgewinn für den Infantino-Vertrauten.

Anpassungen bei Rudelbildungen, Handelfmetern und Zeitspiel

Das IFAB verkündete am Samstag unterdessen Testphasen für andere Regeländerungen im Profifußball in der kommenden Saison (ab 1. Juli). Diese werden schon beim Olympischen Fußball-Turnier in diesem Sommer getestet. Teil dieser wird sein, dass bei umstrittenen Entscheidungen nach einem Zeichen des Schiedsrichters künftig ausschließlich die Kapitäne vorsprechen dürfen, um Rudelbildungen zu vermeiden.

Den Schiedsrichtern wird zudem die Möglichkeit gegeben, nach hitzigen Situationen oder Rudelbildungen beide Mannschaften zum "Abkühlen" in deren Strafraum zu schicken.

Zudem soll eine Anpassung der persönlichen Strafe bei Handelfmetern vorgenommen werden. Wenn keine klare Absicht zur Abwehr des Balles erkenntlich ist, soll es statt Rot nur Gelb geben.

Eine weitere Anpassung betrifft das Zeitspiel der Torhüter. Laut aktuellem Regelwerk dürfen die Keeper den Ball nur sechs Sekunden in der Hand halten, tun sie dies länger, gibt es einen indirekten Freistoß für den Gegner. Künftig soll das Zeitlimit bei acht Sekunden liegen, wird dies überschritten, erhält das gegnerische Team den Ball.