IEM Köln: G2 holt das Double und 400.000 US-Dollar

Ein letztes Mal öffnete "The Cathedral of Counter Strike" am Wochenende ihre Pforten. In Köln sicherte sich G2 das IEM-Double und rundete ein gelungenes Event für den deutschen eSport ab.

"Ein absoluter Traum", brachte Jan 'Swani' Müller am Sonntagabend via Twitter auf den Punkt, was G2 bei den Intel Extreme Masters (IEM) in Köln erlebt hatte. Das deutsche Team sicherte sich nicht nur den begehrten Pokal vor heimischer Kulisse, sondern heimste nach den IEM Kattowitz im Februar bereits den zweiten großen Titel des Jahres ein. 400.000 US-Dollar und einen Platz bei den IEM 2024 in Kattowitz bescherte der Final-Triumph über ENCE der Berliner Organisation.

Speziell für Müller war der Sieg in der LANXESS arena einer der besonderen Art. Der G2-Coach gehörte 2014 zu NIP und gewann damals die erste Ausgabe der Masters in Köln. 2023 wurde er nun auch zu einem der letzten Champions - und bleibt somit der einzige deutsche Sieger. Nach neun Jahren endet das Kapitel CS:GO in Köln.

37.000 Fans füllen die Spielstätte

Doch nicht nur für die neuerlichen Champions wurde das Event zu einem vollen Erfolg. Auch in Sachen Zuschauern unterstrich das größte Counter-Strike-Event Europas einmal mehr seine Wichtigkeit. "Über 37.000 Fans aus 70 Ländern" habe die Veranstaltung laut LANXESS arena über das Wochenende begeistert.

Noch mehr Zuschauer gab es zudem im Netz. Die Datenbank "Esport Charts" verzeichnete in der Spitze gut 727.000 Menschen, die das Finale zwischen G2 und ENCE ansahen. Damit avancierte das Duell zum meistgesehenen CS:GO-Match des Jahres außerhalb der Majors. Über 29,5 Millionen Stunden Watchtime sammelten sich außerdem während der Masters in Köln an.