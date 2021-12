"Idol, Held, Legende": Fußball verabschiedet sich von Horst Eckel

In Andreas Brehme und Miroslav Klose stehen auch zwei Weltmeister anderer Generationen am Grab. Als letzter Held von 1954 wird Horst Eckel beigesetzt, am Ende regnet es - wie damals in Bern.

Sein Platz im Fritz-Walter-Stadion bleibt leer: Beim vergangenen FCK-Heimspiel wurde an Horst Eckel erinnert. picture alliance/dpa