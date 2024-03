Identifikationsfigur Rode und "der andere Blickwinkel" aufs Leben

Mit Sebastian Rode verliert die Eintracht nach der Saison mehr als ihren Kapitän. Das wurde am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit dem Mittelfeldspieler und Sportvorstand Markus Krösche einmal mehr deutlich. Die gute Nachricht: Mittelfristig wird der 33-Jährige dem Verein voraussichtlich in anderer Funktion erhalten bleiben.

Auf Krücken humpelte Rode fünf Tage nach seiner Kniearthroskopie in den Presseraum. Die Tränen, die er nach dem Aus in der Conference League und der neuerlichen Knieverletzung vergoss, sind inzwischen getrocknet. Der Kapitän präsentierte sich während des halbstündigen Termins wie eh und je: bodenständig, kämpferisch und reflektiert.

Wer im Laufe der Jahre nach so zahlreichen, nicht selten schweren Verletzungen und Operationen immer wieder aufgestanden ist, steckt auch jetzt nicht den Kopf in den Sand. "Ich blicke positiv in die Zukunft und hoffe, dass ich der Mannschaft noch mal helfen kann", sagt Rode und spricht von einem "Neuanfang". Sein "großes Ziel" ist es, am 34. Spieltag gegen Leipzig ein paar Minuten zu bekommen, um sich von den Fans gebührend zu verabschieden. Der Operateur habe ihm sogar signalisiert, dass er selbst bei drei Einsätzen über 90 Minuten keine Bedenken hätte. "Dann fliegt mir das Knie nicht um die Ohren", erzählt Rode. Zunächst aber müsse abgewartet werden, "wie die Reha läuft".

Rode freut sich auf Abstand und ein Jahr mit der Familie

Langfristige Pläne hat er ungeachtet des schon länger beschlossenen Karriereendes noch nicht geschmiedet, klar ist allein: "Ich werde mindestens ein Jahr Zeit mit der Familie verbringen und auch Abstand zum schnelllebigen Fußball-Geschäft gewinnen." Oft genug musste er sich in der Reha quälen, während seine Kollegen den Sommerurlaub auskosten konnten. "Von daher werde ich das sehr genießen", sagt Rode. Zugleich ahnt er, dass der Abschied vom Alltag als Profifußballer kein leichter wird: "Seit ich vier Jahre alt bin, hat sich im Grunde alles um den Fußball gedreht. Daher wird es nicht einfach sein, diesen Schnitt hinzubekommen."

Zusammen mit seinen Mitspielern Jens Grahl und Timothy Chandler hat er im vergangenen Jahr bereits die "B+ Trainerlizenz" erworben. Ob er später mal wild gestikulierend an der Seitenlinie stehen wird, ist allerdings offen. "Kommt Zeit, kommt Rat", meint der 33-Jährige. Er will alles auf sich zukommen lassen, sagt aber auch: "Ich glaube nicht, dass es mich komplett vom Fußball wegzieht. Ich will der Eintracht in irgendeiner Form erhalten bleiben."

Das möchte auch Krösche. "Wir wollen ihn natürlich gerne nach der Karriere bei uns behalten. Als Botschafter von Eintracht Frankfurt ist er prädestiniert. Es geht aber auch darum, dass er uns mit seinem Know-how und seiner Erfahrung in der Operative weiterhilft", sagt der Sportvorstand. Er weiß: "Solche Spieler wie Seppl gibt es nur noch ganz selten." Rode ist das, was man eine Identifikationsfigur nennt. Per Knopfdruck ersetzen kann man eine solche Persönlichkeit nicht.

Identifikationsfiguren werden zur Seltenheit

Identifikation ist ein langwieriger Prozess, der Weg in die Herzen der Fans oft steinig. Rode spielte von 2010 bis 2014 für die Eintracht, wechselte danach zu den Bayern und kehrte im Januar 2019 von Borussia Dortmund an den Main zurück. Die zwei Meisterschaften mit den Bayern und die Pokalsiege mit den Münchnern und dem BVB werden vom Europa-League-Sieg mit der Eintracht überstrahlt. Rode spricht von seinem "Karrierehöhepunkt".

Krösche wünscht sich, dass auch in Zukunft Spieler "fünf, sechs, sieben Jahre" oder länger bei der Eintracht spielen. "Das würde bedeuten, dass wir auch sportlich erfolgreich sind und Spieler den nächsten Schritt nicht mehr woanders suchen. Das wollen wir schaffen." Leicht wird das nicht. Auch Rode spürt, dass sich im Profifußball etwas verändert hat, es weniger Identifikationsfiguren gibt als früher. Durch das Internet und die sozialen Netzwerke sei "alles viel schneller geworden", es gebe Berater mit "gewissen Interessen", kurzum: Es werde immer weniger Spieler geben, die zehn Jahre oder länger bei einem Verein spielen. "Ich bin froh, noch zu einer Zeit dabei gewesen zu sein, in der es ein bisschen anders war", rekapituliert der Mittelfeldspieler.

"Ich versuche, einen anderen Blickwinkel zu schaffen"

Früher hätten in der Junioren-Nationalmannschaft Matthias Sammer und Heiko Herrlich "immer von Demut gesprochen", erzählt Rode. Das prägte ihn. Der Beruf des Fußballprofis sei ein "Privileg", den Spielern gehe es sehr, sehr gut. "Es gibt viele Leute, denen es deutlich schlechter geht. Auch meine sozialen Engagements helfen mir immer wieder, 'down to earth' zu kommen. Ich sehe, welches Leid andere Menschen haben. Da sind solche Verletzungen Lappalien, auch wenn es für einen selbst nicht so einfach ist. So bin ich es immer angegangen: Mit dem Mut und der Hoffnung, dass alles wieder gut wird. So ist es jetzt auch wieder", erklärt Rode. Trotz all der Erfolge und Millionen wirkt er heute noch genauso geerdet wie zu Beginn seiner Karriere. Wie der nette Kerl aus der Nachbarschaft, nicht wie ein Star. Das schaffen nicht viele.

Diese Charaktereigenschaften helfen ihm dabei, mit seinen vielen Verletzungen nicht zu sehr zu hadern. "Was wäre, wenn?" Diese Frage stellt sich bei Rode durchaus. Als unermüdliches Kämpferherz, Stratege und Antreiber zählte er zeitweise zu den besten Mittelfeldspielern des Landes. "Vielleicht hätte ich auch mal ein Länderspiel machen können, wenn ich komplett gesund gewesen wäre oder eine Verletzung weniger gehabt hätte", überlegt Rode. Das Streben nach Höherem liege im Naturell des Menschen. Das hinterfragt er: "Ich versuche, einen anderen Blickwinkel zu schaffen."

Er wünscht sich eine Gesellschaft ohne Neid auf den anderen. Man solle Gesundheit, Familie und Freunde schätzen und auch mal mit dem Vorhandenen zufrieden sein. Eine gesunde Einstellung des Familienvaters. "Ich bin mit meiner Karriere sehr, sehr zufrieden", sagt er. Man nimmt es ihm ab. In der Eintracht-Historie gab es gewiss einige Spieler mit mehr Glanz verbreiteten wie Jürgen Grabowski oder Jay-Jay Okocha, doch auch Rode kann für Generationen ein leuchtendes Vorbild sein. Davon zeugt nicht zuletzt sein blutverschmiertes Trikot aus dem Europa-League-Finale 2022, das im Eintracht-Museum in einer Vitrine ausgestellt ist.