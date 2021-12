Identifikationsfigur Gensheimer verlängert bei den Rhein-Neckar Löwen

Kapitän Uwe Gensheimer hat seinen Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen um zwei Jahre bis zum Ende der Saison 2023/24 verlängert.

Vom Intermezzo bei Paris St. Germain (2016 bis 2019) abgesehen, trägt Gensheimer seit 2003 das Trikot der Rhein-Neckar Löwen. Auch in den kommenden zwei Jahren wird der 35-Jährige die Mannheimer als Kapitän aufs Feld führen.

"Uwe ist Rhein-Neckar Löwe durch und durch. Er steht für diesen Klub wie kaum ein anderer. Gleichzeitig ist er eines der Aushängeschilder der gesamten Sportart, wird in der gesamten Sportart geschätzt - und das nicht nur für seine außerordentlichen Fähigkeiten auf dem Feld. Uwe ist ein echter Anführer", lobt Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettmann Gensheimer in den höchsten Tönen.

Der Linksaußen freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit seinem "Herzensverein". "Ich habe die gesamte Historie des Vereins mit durchlebt, von der 2. Liga bis zur Meisterschaft und in die Champions League. Und ich weiß, dass dieser Weg noch nicht zu Ende ist", meint Gensheimer. "Wir stehen vor großen Herausforderungen und mitten in einem Umbruch, den ich unbedingt mitgestalten und bei dessen Gelingen ich sehr gerne helfen möchte."

In der Bundesliga liegt der zweimalige deutsche Meister und Pokalsieger nach 14 Spieltagen mit 12:14 Punkten nur auf Platz 11. Am Saisonende verlässt die Löwen mit Weltklasse-Spielmacher Andy Schmid eine Identifikationsfigur. Gensheimer bleibt dafür an Bord. "Für die Entwicklung der Löwen in den kommenden Jahren ist seine Vertragsverlängerung ein absoluter Meilenstein", findet Sport-Koordinator Oliver Roggisch.