IdeenzugCity: S-Bahn in die Zukunft

Flexibles Raumkonzept, Displays allerorten, Bildschirme für die Laptops der Fahrgäste: Mit dem "IdeenzugCity" zeigt die Bahn, wie modern die S-Bahn der Zukunft aussehen könnte.

Mit der Qualität der S-Bahn-Züge im Land ist nicht jeder Fahrgast zufrieden. Dass man um Verbesserungen bemüht ist, soll das Konzept eines Nahverkehrszugs veranschaulichen, das die Deutsche Bahn jetzt präsentiert hat. Beim "IdeenzugCity" handelt es sich vorerst allerdings nur um ein Modell, immerhin aber im Maßstab 1:1, und zudem begehbar.

Auf Knopfdruck mehr Kapazitäten

Flexibel: In den Stoßzeiten mit hohem Passagieraufkommen lassen sich die Sitzmöbel wegklappen. DB

Zentrales Anliegen des Zukunfts-Zugs ist es, das Sitzplatzangebot an die Zahl der Passagiere anpassen zu können. So gibt es einen Komfortmodus mit vielen Sitzgelegenheiten und einen Kapazitätsmodus, in dem mehr Freiflächen für Stehplätze sowie – speziell im Mehrzweckbereich – für Fahrräder oder Kinderwägen zur Verfügung stehen. "Weltweit einzigartig" sei das flexible Raumkonzept, wie Jörg Sandvoß, Vorstandsvorsitzender der DB Regio AG, sagt, "per Knopfdruck erhöhen wir die Kapazität um bis zu 40 Prozent".

Digitale Folien

Die Sitze lassen sich beispielsweise verschieben, drehen und wegklappen oder von Gegenüber- auf Längsanordnung umstellen. Arbeitswillige Fahrgäste finden an ihren Plätzen Klapptische und Bildschirme vor, an die sie ihr Laptop anschließen können. Und an den Fenstern sind digitale Folien platziert, die den am Bahnhof wartenden Passagieren signalisieren, wo sie Platz für ihr Fahrrad finden oder wo Rollstuhlfahrer am besten einsteigen.

Orientierung erleichtert: Auf digitale Folien aufgebrachte Piktogramme helfen weiter. DB

Weitere Informationen liefert das 180-Grad-Display am Kopf des Zuges, das sich automatisch dem Blickwinkel der Wartenden anpasst, die Angabe über den Zielbahnhof wechselt dann von einer mittigen auf eine seitliche Position.

Bereits 2018 hat DB Regio den "IdeenzugRegio" im Modell vorgestellt; erste Ansätze sind bereits in der Münchner S-Bahn umgesetzt worden und sollen auch in Stuttgarter und Hamburger Zügen sowie in der Südostbayernbahn für mehr Komfort sorgen.