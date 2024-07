"Idee hat uns sofort begeistert": 1. FC Köln stellt neues Heimtrikot vor

Der 1. FC Köln hat sein neues Heimtrikot für die Spielzeit 2024/25 in der 2. Bundesliga vorgestellt. Auf den ersten Blick ist es sehr klassisch, hat aber kreative Elemente an der Seite.

"Das Design des neuen Trikots ist eine Hommage an den unermüdlichen Einsatz und die Emotionen, mit denen die FC-Fans das Stadion zu unserem Zuhause und jedes Wochenende aufs Neue ihre Leidenschaft für den FC spürbar machen", wird FC-Geschäftsführer Markus Rejek auf der Website des Vereins zitiert.

Wie gewohnt, ist das Trikot allen voran im klassischen Weiß gehalten und hat lediglich etwa an den Schultern rote Elemente - damit erinnert es sehr an das Heimtrikot der Vorsaison, an dessen Ende der 1. FC Köln schließlich in die 2. Bundesliga absteigen musste.

Stadion auf dem Trikot verewigt

Unterhalb der Achseln hat das neue Dress in dieser Saison allerdings noch eine Besonderheit: "Die Idee, das Rhein-Energie-Stadion in unserem neuen Heimtrikot zu verewigen, hat uns sofort begeistert", so Rejek. Die vier Säulen des Stadions in Müngersdorf, die zur Europameisterschaft aktuell bunt und an Spieltagen des Effzeh Rot und Weiß leuchten, sind markant. An der linken und rechten Seite des Trikots erstreckt sich nun eine solche Säule, das Muster geht schließlich sogar auf die Hose über.

Das neue Heimtrikot, das in Zusammenarbeit mit dem dänischen Sportartikelhersteller "hummel" entstanden ist, kostet für Erwachsene 89,95 Euro und für Mitglieder 80,96 Euro und feiert sein Pflichtspieldebüt beim Eröffnungsspiel der neuen Zweitligasaison, wenn der 1. FC Köln gleich mal gegen Ex-Trainer Steffen Baumgart und den Hamburger SV ran muss.