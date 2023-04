"Idealer Klub": Davidsson wechselt zu den Rhein-Neckar Löwen

Die Rhein-Neckar Löwen machen Nägel mit Köpfen: Der frisch gebackene Pokalsieger gab am Dienstag die Verpflichtung von Gustav Davidsson (23) bekannt.

Die positiven Schlagzeilen rund um die Rhein-Neckar Löwen wollen seit dem Wochenende nicht abreißen. Wie die Mannheimer am Dienstag offiziell bekanntgaben, steht der nächste Sommerneuzugang fest: Mit Gustav Davidsson kommt ein 23-jähriger Rückraumspieler vom schwedischen Pokalfinalisten Hammarby IF und erhält einen Vertrag bis 2025.

"Gustav passt perfekt in unser Anforderungsprofil", wird Löwen-Geschäftsführerin Jennifer Kettemann zitiert: "Er ist ein junger, entwicklungsfähiger Spieler, der offensiv wie defensiv einsetzbar ist. Wir sind überzeugt, dass er den Schritt in die stärkste Liga der Welt meistern und ein zentraler Baustein unserer Mannschaft werden kann."

Auch Cheftrainer Sebastian Hinze scheint überzeugt, dass der Rechtshänder die Löwen weiterbringen kann. "Wir hatten gute Gespräche und konnten ihm aufzeigen, dass die Löwen ein optimales Umfeld für seine nächsten Entwicklungsschritte bieten", so Hinze.

Debüt als schwedischer A-Nationalspieler

Davidsson war 2015 zum schwedischen Branchenführer IK Sävehof gewechselt, wo er 2019 den Meistertitel feierte. Im selben Jahr gab er sein Debüt in der U-21-Nationalmannschaft Schwedens und zog zu Hammarby IF weiter. Dort schaffte er auch den Sprung zum schwedischen A-Nationalspieler, am 8. März 2023 feierte Davidsson seinen Einstand im Trikot des amtierenden Europameisters.

Nun zieht es den in Stockholm geborenen Lockenkopf in die Bundesliga. "In den Gesprächen mit Sebastian wurde schnell deutlich, dass die Löwen der ideale Klub für mich sind", sagt Davidsson über den Austausch mit Hinze: "Hier kann ich den nächsten Schritt in meiner Entwicklung angehen, mich in der stärksten Liga der Welt beweisen und sportlich wie persönlich wichtige Erfahrungen sammeln. Ich freue mich sehr auf meine Zeit hier und will mit den Löwen den neu eingeschlagenen Weg erfolgreich mitgestalten."

Der Umbruch bei den Löwen schreitet also weiter voran. Direkt im ersten Jahr unter Hinze sprachen die Mannheimer lange ein ernsthaftes Wörtchen um die deutsche Meisterschaft mit, ehe sie jüngst von vier Pleiten am Stück ausgebremst wurden. Mit dem Triumph im DHB-Pokal fand die Saison allerdings schon jetzt ihre Krönung. Auch Davidsson wird in den kommenden Jahren auf Titel mit Hinze und den Löwen hoffen.