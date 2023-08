"Ideale Voraussetzungen": Bayern verleiht Vidovic nach Zagreb

Der FC Bayern München will Gabriel Vidovic (19) mehr Spielpraxis ermöglichen und hat ihn deswegen in dessen kroatische Heimat verliehen.

Kurz vor Transferschluss kommt nochmal ein wenig Bewegung in den Kader des FC Bayern München. Wie der aktuelle Bundesliga-Zweite am Mittwochnachmittag mitteilte, wird das Offensivtalent Gabriel Vidovic bis 30. Juni 2024 vom deutschen an den kroatischen Rekordmeister verliehen. Bei Dinamo Zagreb soll der sechsmalige kroatische U-21-Nationalspieler möglichst viel Spielpraxis auf höchstem Niveau sammeln.

"Dinamo Zagreb ist bekannt für seine gute Akademie und auch dafür, junge Spieler auf hohem Niveau im Profifußball weiterzuentwickeln", wird Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung beim FC Bayern, auf der Münchner Website zitiert: "Wir sind überzeugt, dass Gabriel dort ideale Voraussetzungen vorfindet, um die nächsten Schritte zu machen und Spielpraxis auch im internationalen Wettbewerb zu sammeln. Wir sind sehr gespannt auf seine weitere Entwicklung in Zagreb und werden diese sehr intensiv verfolgen."

Dank einer bemerkenswerten Weiterentwicklung hat sich Vidovic aus dem Bayern-Campus heraus für die Profis empfohlen. Für diese hat der Offensivspieler bis dato vier Bundesliga-Einsätze absolviert. Drei in der Saison 2021/22 und einen in der vergangenen Spielzeit. Bemerkenswert war seine Regionalliga-Saison 2021/22, als er für die Bayern 31 Scorerpunkte (21 Tore, zehn Vorlagen) in 30 Einsätzen sammelte.

Dass die Münchner Vidovic erneut verleihen überrascht nicht. Schon in der vergangenen Saison parkten die Bayern ihr Talent in der niederländischen Eredivisie. Für Vitesse Arnhem kam Vidovic 25-mal in der Liga zum Zug und erzielte dabei vier Treffer. Neben dem in Augsburg geborenen Kroaten dürfte die Bayern vor Transferschluss auch noch Benjamin Pavard verlassen, der unmittelbar vor einem Wechsel zu Inter Mailand steht.