"Ideale Lösung": Völler tritt die Nachfolge von Bierhoff an

Rudi Völler tritt zum 1. Februar die Nachfolge von DFB-Manager Oliver Bierhoff an. Das gab der Verband am Donnerstagabend offiziell bekannt.

Hilft dem DFB zum zweiten Mal in einer Notlage: Rudi Völler. Getty Images

Der 62-Jährige wurde nach dem Rücktritt Bierhoffs in die Task Force berufen, die einen geeigneten Kandidaten für den Posten des Nationalmannschaftsmanagers suchen sollte. Nun macht es Völler selbst.

Schnell wurde der frühere Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen, der diesen Posten im Frühjahr 2021 aufgegeben hatte, von den DFB-Entscheidern um Präsident Bernd Neuendorf als Idealbesetzung ausgemacht. Die DFB-Gremien stimmten dem Vorschlag der Task Force zu.

"Ich bin sehr froh, dass Rudi Völler bereit ist, sich dieser herausfordernden Aufgabe zu stellen", wird DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke zitiert: "Aufgrund seiner Vita, seiner überragenden Erfolge und seines Persönlichkeitsprofils ist er die ideale Lösung für den Deutschen Fußball-Bund."

Völler: "Die Spieler dafür haben wir"

Für Völler ist es das zweite Mal, dass er für den Verband, für den er in 90 Länderspielen 47 Tore schoss und 1990 Weltmeister wurde, in einer Notsituation einspringt. Im Sommer 2000 fungierte er nach dem EM-Desaster unter Trainer Erich Ribbeck (Aus in der Gruppenphase nach einem 0:3 gegen Portugal) als Platzhalter für den damals noch nicht verfügbaren Wunsch-Nationaltrainer Christoph Daum. Als diese Pläne aufgrund der Kokain-Affäre Daums platzten, blieb Völler Teamchef bis 2004 - und führte die Nationalelf 2002 ins WM-Finale gegen Brasilien (0:2).

"Nach vielen tollen Jahren bei Bayer 04 Leverkusen kehre ich dorthin zurück, wo ich schon als Teamchef wunderbare Zeiten erleben durfte", sagt Völler am Donnerstag: "Meine neue Aufgabe bei der Nationalmannschaft gehe ich deshalb mit Dankbarkeit, Leidenschaft und großer Motivation an."

Vor allem möchte ich unserem Bundestrainer Hansi Flick und seinem Trainerteam Rückenwind verschaffen. Rudi Völler

Als ersten Schritt will Völler "die Grundlagen schaffen für eine erfolgreiche und von ganz Deutschland getragene Heim-Europameisterschaft 2024. Die Spieler dafür haben wir. Aus diesen vielen Top-Spielern wollen wir nun wieder eine verschworene Gemeinschaft formen, eine willensstarke und sympathische Nationalmannschaft mit dem klaren Ziel, die uneingeschränkte Unterstützung der Fans zurückzugewinnen. Und vor allem möchte ich unserem Bundestrainer Hansi Flick und seinem Trainerteam Rückenwind verschaffen."

Fachliche Expertise plus Popularität ergeben den "Feel Good Manager"

In der jetzigen Situation soll Völler dank seiner hohen fachlichen Expertise und seiner Popularität als eine Art "Feel Good Manager" den DFB in ruhige Gewässer Richtung Heim-EM 2024 führen, um dann möglicherweise Platz zu machen für Fredi Bobic. Der Hertha-Manager war ursprünglich der Wunschkandidat für die Bierhoff-Nachfolge, doch die Verhandlungen mit den Berlinern gestalteten sich schwierig. Bobic kam im Juni 2021 für 2,5 Millionen Euro Ablöse aus Frankfurt und hat in Berlin noch einen Basisvertrag bis 2024.

"Mit Rudi Völler haben wir gemeinsam die optimale Besetzung für die nächsten 20 Monate gefunden. Rudi Völler ist einer der Größten im deutschen Fußball", erklärt DFB-Präsident Neuendorf. In die gleiche Kerbe schlägt Bundestrainer Hansi Flick: "Mit seiner Art und seinen Erfolgen hat er als Spieler, Trainer und Manager die Fans begeistert. Gerade durch seine Erfahrung bei der Nationalmannschaft und die langjährige Arbeit bei Bayer 04 Leverkusen ist er die richtige Besetzung für die kommenden Aufgaben. Mein Trainerteam und ich freuen uns auf den gemeinsamen Weg zur Heim-EM im nächsten Jahr."

Für den ehemals so "reichen" DFB ist eine mögliche Ablösefreiheit mittlerweile ein mitentscheidendes Kriterium. Der Verband präsentierte in seinem jüngsten Jahresabschluss ein Minus von 30 Millionen Euro, zudem belastet Bierhoffs Abfindung die wirtschaftlichen Kalkulationen bis zum ursprünglich fixierten Vertragsende 2024 weiter.

Schwierige Phase bis zur Heim-EM

Für die DFB-Auswahl ist die Zeit bis zur Heim-EM 2024 aus sportlicher Sicht keine einfache Phase, denn in den kommenden eineinhalb Jahren stehen für die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick nur Testspiele an. Das Endturnier der Nations League im Juni verpasste Deutschland zum dritten Mal in Folge.