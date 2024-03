"Ideale Ergänzung": Kienast wird neuer Co-Trainer bei der Vienna

Bei der Vienna wird mit Roman Kienast ab sofort ein mehrfacher ÖFB-Teamspieler auf der Trainerbank Platz nehmen.

Das Vienna-Trainerteam steht. First Vienna FC

Der elffache österreichische Teamspieler Roman Kienast wird ab sofort als Co-Trainer des First Vienna FC fungieren. Das gab der Zweitligist am Dienstag in einer Presseaussendung bekannt. Bis dato war Kienast, der derzeit den A-Lizenz-Kurs des ÖFB absolviert, beim ältesten Fußballverein des Landes als U-18-Trainer tätig.

Zusammen mit Cheftrainer Mehmet Sütcü, der die Vienna nach der Beurlaubung von Alexander Zellhofer bis Saisonende interimistisch betreuen wird, soll Kienast die Mannschaft in die Erfolgsspur zurückführen. Aktuell liegen die Döblinger in der Tabelle auf Rang neun. "Die Möglichkeit, mit 'Memo' im Trainerteam der Vienna zu arbeiten, ist für mich eine großartige Chance", erklärte Kienast.

"Ich bin sehr froh, dass wir Roman für diese Position gewinnen konnten", meinte Sütcü. "Seine Kenntnisse über den Verein und unsere Spielphilosophie machen ihn zu einer idealen Ergänzung für unser Team." Für Sportdirektor Andreas Ivanschitz war Kienast ebenfalls die logische Wahl: "Ich bin sehr froh, dass wir nun auch die Co-Trainer-Position besetzen konnten und mit Roman jemanden im Trainerteam haben, der den Verein bereits kennt und zuletzt sehr gute Arbeit geleistet hat."

Das erste Spiel für das neue Trainergespann steht am kommenden Sonntag (10.30 Uhr) bei Stripfing/Weiden am Programm. Für Kienast ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, begann er seine Trainerkarriere doch als Co-Trainer der Niederösterreicher.