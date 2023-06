"Ideale Adresse": Kayo unterschreibt in Ingolstadt

Der FC Ingolstadt 04 hat die achte Neuverpflichtung der laufenden Transferperiode bekanntgegeben. Mit Bryang Kayo kommt Verstärkung fürs Mittelfeld.

2021/22 war der 20-Jährige vom VfL Wolfsburg an Viktoria Berlin verliehen worden, in der vergangenen Spielzeit dann zum 1. FC Nürnberg nach Mittelfranken. Beim Club lief Bryang Kayo in der Regionalliga 35 Mal für die zweite Mannschaft auf, erzielte acht Treffer und bereitete vier Tore vor. Gegen den KSC und Hansa Rostock durfte der US-Amerikaner in der vergangenen Spielzeit auch schon Zweitliga-Luft schnuppern.

Der FC Ingolstadt ist eine der idealen Adressen bei der Ausbildung junger Spieler. Bryang Kayo

"Bryang Kayo ist ein junger hochtalentierter Mittelfeldspieler, den wir in unserem Verein zu einem gestandenen Profi entwickeln wollen. Bryang verfügt über eine enorme Sprungkraft und bringt hohes Tempo mit. Darüber hinaus hat er bei seinem letzten Arbeitgeber eine für seine Position überdurchschnittliche Torgefahr ausgestrahlt. Unser Ziel wird es sein, ihn so zu fördern, dass er bei uns den Durchbruch schafft", freute sich Sportdirektor Ivo Grlic auf der Vereinswebsite auf den Neuzugang.

Kayo selbst möchte die Gelgenheit bei den Schanzern nutzen, um sich spielerisch weiterzuentwickeln: "Der FC Ingolstadt ist eine der idealen Adressen bei der Ausbildung junger Spieler, weshalb ich bei meiner Vertragsunterschrift nicht lange überlegen musste", erklärte der Junioren-Nationalspieler der USA. "Hier möchte ich unter äußerst professionellen Bedingungen weiter an mir arbeiten und das Vertrauen in meine Fähigkeiten auf dem Platz unter Beweis stellen."