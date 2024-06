"Idealbesetzung": KSC macht Torhüter-Trio mit Himmelmann komplett

Robin Himmelmann schließt beim Karlsruher SC die Lücke, die durch den Weggang von Patrick Drewes entstanden war.

Patrick Drewes hat sich beim KSC jüngst in Richtung VfL Bochum verabschiedet. Die Lücke im Kader schließt nun ein Mann mit Erfahrung: Robin Himmelmann kommt vom Ligarivalen 1. FC Kaiserslautern in den Wildpark und komplettiert das Keeper-Trio beim KSC unter Torwart-Trainer Markus Miller.

Der 35-jährige Himmelmann hat 191 Spiele in der 2. Bundesliga absolviert, 15 weitere in der ersten belgischen Liga, zudem 73 Regionalliga-Partien. Die meisten seiner Partien bestritt der Routinier für den FC St. Pauli, bei den Kiezkickern stand er zwischen 2012 und 2021 zwischen den Pfosten. In der vergangenen Rückrunde kam Himmelmann dann im FCK-Kasten auf drei Ligaeinsätze und einen im DFB-Pokal.

Weiß herausfordern, die Jungen unterstützen

Sebastian Freis, Bereichsleiter Profis beim KSC, erklärte zum Transfer am Donnerstag: "Robin ist für uns die Idealbesetzung zur Komplettierung unseres Torwart-Teams. Es war uns wichtig, neben Max Weiß und Aki Koch einen sehr erfahrenen Torhüter zu haben, der seine Rolle im Team kennt und annimmt." Heißt im Klartext: Himmelmann soll Weiß (20) "sportlich herausfordern, aber insbesondere auch unsere beiden jüngeren Torhüter - der neu hinzugeholte Koch ist ebenfalls erst 20 Jahre alt - bei ihren nächsten Entwicklungsschritten mit seiner Erfahrung unterstützen". Die Karlsruher Kaderplanungen im Bereich der Torhüter seien damit abgeschlossen.

Himmelmann kommt mit "großer Vorfreude" in die Fächerstadt. "Die Gespräche in den letzten Tagen haben mir ein super Gefühl gegeben und ich freue mich nun, mit den Jungs auf den Platz zu gehen."

Der neue Schlussmann ist nach dem erwähnten Koch (kam vom 1. FSV Mainz 05 II), Benedikt Bauer (Abwehr, SpVgg Unterhaching), Noah Rupp (Mittelfeld, FC Luzern) und Robin Heußer (Mittelfeld, SV Wehen Wiesbaden) der fünfte Zugang beim KSC für die nahende Saison.