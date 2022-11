"Icing the kicker": Das NFL-Spiel in München hallt nach - Horrorserie der Jets

Das erste NFL-Gastspiel in Deutschland, das Spiel zwischen den Buccaneers und Seahawks in München (21:16), beschäftigt die "Icing the kicker"-Crew noch Tage nach dem Spektakel. Darüber hinaus wird auch auf die bevorstehende Week 11 geblickt - allen voran auf "einen Dämon" der New York Jets namens Bill Belichick.

Es war historisch! Erstmals in der NFL-Geschichte wurde ein offizielles Spiel auf deutschem Boden ausgetragen - mit dem besseren sportlichen Ende für die Tampa Bay Buccaneers um Legende Tom Brady (21:16 gegen die Seattle Seahawks). In der neuen Folge "Icing the kicker" blicken Host Kucze, Footballerei-Experte Detti und kicker-Redakteur Michael noch einmal auf das Spiel zurück - und thematisieren etwa die anhaltend lautstarke Stimmung der Fanmassen in der Allianz-Arena sowie die Begeisterung der Athleten.

Vor allem geht es aber natürlich um die bevorstehenden Football-Action - wie dem internen AFC-East-Vergleich zwischen den New England Patriots (5:4) und New York Jets (6:3). Für die Gäste aus dem "Big Apple" geht es einmal mehr darum, eine lange Horrorserie zu beenden. 13 Spiele in Folge haben die New Yorker gegen die von Bill Belichick trainierten Pats in den Sand gesetzt, dieser Dämon will ausgetrieben werden.

Die zuletzt in Green Bay in der Overtime besiegten Dallas Cowboys (6:3) müssen derweil dafür sorgen, beim Gastspiel in Minnesota bei den starken Vikings (8:1) ein Mittel gegen Star-Receiver Justin Jefferson zu finden. Und sind die Kansas City Chiefs (7:2) aktuell eigentlich der große Super-Bowl-Favorit?

#31: NFL Preview - Treiben die Jets ihren Dämon Belichick aus? Plus: Rückblick auf das NFL Munich Game Was für ein Wochenende! Die NFL war in München zu Gast und hat alle begeistert. Ebenso wie die deutschen Fans die amerikanischen Medien mit ihrem Enthusiasmus aus den Socken gehauen haben. Kucze, Detti und Michael blicken zurück auf das Munich Game in der Allianz Arena - und gehen davon aus, dass wir 2023 sogar mit zwei Spielen in Deutschland rechnen können… Natürlich gibt es wie gewohnt eine Vorausschau auf die Top-Partien des kommenden Spieltags. Die Jets gegen ihren Angstgegner aus New England, der NFC-Knaller zwischen Vikings und Cowboys, das Divisionsduell zwischen Chargers und Chiefs - sowie der Auftritt der 49ers im Monday Night Game gegen die Cardinals. „Icing the kicker” gibt’s wöchentlich! Jeden Donnerstag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens, der kicker-App oder in der brandneuen Footballerei-App! Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire #30: NFL Preview - ALLES zum NFL-Spiel in München! 10.11.2022 #29: NFL Preview – Trade-Wahnsinn! Plus: King Henry vs. Mahomes 03.11.2022 #28: NFL Preview - Halloween! Der Spieltag der Revenge Games 27.10.2022 #27: NFL Preview – Verschärfen die Jets die Krise von Russell Wilson? 20.10.2022 weitere Podcasts

Darüber hinaus gibt es wie gewohnt launige Einlagen von Kucze, der mit Fakten am Rande aufwartet, Einschätzungen zum für die Packers (4:6) wichtigen Thursday Night Game gegen die Tennessee Titans (6:3), dem Monday Night Game zwischen Cardinals (4:6) und 49ers (5:4) - und natürlich einer frischen Reihe von Upset Picks. Welche vermeintlich klaren Favoriten erwischt es in dieser Week 11 der NFL?

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

Der Podcast "Icing the kicker" erscheint seit Beginn der Regular Season immer wöchentlich. Die neue Ausgabe gibt es dabei stets donnerstags ab Nachmittag - und damit als perfekte Vorbereitung auf das Wochenende in der NFL.

Über Feedback, Fragen, Wünsche oder Anregungen freuen wir uns. Schreibt an info@kicker.de oder kontaktiert uns auf unseren Social-Kanälen.

"Icing the kicker" ist verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer.