"Ich würde mir als Trainer auch keine Handschellen anlegen"

Der Körper spielt mit, die Laune auch: Fit und voller Vorfreude blickt Leon Goretzka auf die Prestigeduelle mit Italien und England in der Nations League. Dass es in den Spielen für ihn auch darum geht, seinen Platz zu behaupten, nimmt er sportlich.

Der Dienstag ging locker los für Leon Goretzka. Am Vormittag stand ein entspannter Lauf mit den Mitarbeitern der Adidas-Zentrale, auf dessen Gelände sich die DFB-Elf derzeit auf die bevorstehenden Nations-League-Spiele vorbereitet, auf dem Programm, um auf die Verschmutzung der Meere aufmerksam zu machen. Selfies machen und Smalltalk halten - es war ein passendes Warm-Up für das, was für den FC-Bayern-Profi am Mittag anstand, als er in der Pressekonferenz die Fragen der Medien beantworten musste. Doch auch das meisterte der eloquente 27-Jährige spielend.

Nicht einmal die Frage danach, wie er denn die Aussage Hansi Flicks, eine Doppel-Sechs mit Goretzka und Joshua Kimmich sei keinesfalls "von Haus aus gesetzt", werte, lockte ihn aus der Reserve. Stattdessen schmunzelte er und sagte: "Unsere Mannschaft ist qualitativ so hochwertig besetzt, es wäre fatal vom Trainer, jemanden eine Startelf-Garantie zu geben." Es könne immer passieren, dass ein Spieler, der vorher eher hintendran war, plötzlich einen Lauf starte. Hätte man vorab jemand anderem ein Einsatzversprechen gegeben, "kannst du den dann nicht aufstellen". Sein Fazit: "Als Trainer würde ich mir diese Handschellen auch nicht anlegen."

Goretzka: "Habe Flicks Spielphilosophie sehr verinnerlicht"

Noch ist Goretzka ohnehin Spieler und kein Trainer - und hat es dadurch in der Hand, sich durch gute Leistungen unverzichtbar zu machen. Dass er die Philosophie Flicks bereits vom FC Bayern kennt und nicht erst aus dem ersten Jahr mit ihm als Bundestrainer, ist da sicher kein Nachteil. "Ich habe seine Spielphilosophie sehr verinnerlicht in den anderthalb Jahren in München", sagt Goretzka, dem es laut eigener Aussage "extrem viel Spaß" macht, den typischen Flick-Fußball zu spielen: "Es ist eine sehr attraktive Art für den Zuschauer. Extrem intensiv, hochpressend, mit frühen Ballgewinnen." Es sei "Powerfußball und Tempofußball", und das könne man jederzeit klar erkennen.

Das soll auch in den vier anstehenden Nations-League-Spielen im Juni der Fall sein. Dass der Termin eher ungewöhnlich ist im Winter-WM-Jahr 2022, stört Goretzka nicht. Er verspüre bei sich und seinen Teamkollegen eine "große Vorfreude" auf die Duelle mit Ungarn, Italien und England. Dass die Nations League als Wettbewerb in Deutschland, aber auch bei einigen internationalen Topstars wie Belgiens Kevin De Bruyne nicht sonderlich hoch im Kurs steht, sei für ihn kein Problem. "Es fällt mir nicht schwer, mich zu motivieren. Wenn du gegen solche Gegner spielst, dann willst du immer gewinnen. Das sind absolute Prestigeduelle, die viel Tradition und Geschichte haben." Prestigeduelle, in denen man als Mannschaft, aber auch ganz persönlich punkten kann vor der WM in Katar.