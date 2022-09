"Ich wünschte, dieser Tag wäre nie gekommen": Reaktionen zu Federers Karriereende

Die Tenniswelt muss fortan ohne Roger Federers Ballkünste auskommen. Der Schweizer hat seine Karriere für beendet erklärt. Stimmen dazu von Weggefährtinnen und Rivalen.

Einer der Größten des Tennis-Sports tritt ab: Roger Federer, hier 2017 in Melbourne. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

DER RIVALE

Rafael Nadal: "Lieber Roger, mein Freund und Rivale. Ich wünschte, dieser Tag wäre nie gekommen. Es ist ein trauriger Tag für mich persönlich und für den Sport auf der ganzen Welt. Es war ein Vergnügen, aber auch eine Ehre und ein Privileg, all diese Jahre mit Dir zu teilen und so viele erstaunliche Momente auf und neben dem Platz zu erleben. Wir werden in Zukunft noch viele gemeinsame Momente haben, es gibt noch viel gemeinsam zu tun, das wissen wir. Fürs Erste wünsche ich Dir von ganzem Herzen viel Glück mit Deiner Frau Mirka, Deinen Kindern, Deiner Familie, und genieße, was vor Dir liegt. Wir sehen uns in London."

Toni Nadal: "Rafael wäre ohne Roger nicht so stark gewesen. Er musste sein Niveau immer wieder anheben. Zusammen mit Djokovic hat jeder das Spielniveau der anderen verbessert. Es ist ein sehr schlechter Tag für alle, die Tennis lieben. Ich habe einen Sohn, der Federer bewundert, er hat darauf gewartet, dass er zurückkommt, und jetzt wissen wir, dass es sein letztes Spiel ist. Er hatte die perfekte Kombination aus Effizienz und Klasse."

DIE DEUTSCHEN

Alexander Zverev: "Danke, Roger Federer, für alles, was Du für unseren Sport getan hast, für die Inspiration von Millionen Menschen auf der ganzen Welt und dafür, dass Du ein Vorbild bist. Ich fühle mich extrem glücklich und geehrt, so oft mit Dir den Platz geteilt zu haben, diese Erinnerung werde ich für immer schätzen. Herzlichen Glückwunsch zu einer legendären Karriere. Du bist einmalig."

Nicolas Kiefer: "Das Tennis wird nie mehr dasselbe sein ohne Dich. Es ist ein trauriger Tag für die Tenniswelt. Danke für die tollen Erinnerungen mit Dir auf und neben dem Platz. Es war eine Ehre und ein Privileg, so viele Jahre mit Dir zu verbringen."

Es ist Privileg, Zeuge Deiner Karriere gewesen zu sein. Iga Swiatek

DIE JUNGSTARS

Carlos Alcaraz: "Roger war eines meiner Idole und eine Quelle der Inspiration! Danke für alles, was Du für unseren Sport getan hast. Ich will immer noch mit Dir spielen! Ich wünsche Dir alles Glück der Welt für das nächste Kapitel."

Iga Swiatek: "Ich möchte Dir einfach für alles danken, was Du getan hast und was Du für unseren Sport bist. Es ist Privileg, Zeuge Deiner Karriere gewesen zu sein. Ich wünsche Dir nur das Beste."

Denis Shapovalov: "Ein Vorbild für mich und so viele andere! Danke für alles, Roger. Es war ein Privileg, den Court mit Dir zu teilen!"

DIE WEGGEFÄHRTEN

Serena Williams: "Ich habe immer zu dir aufgeschaut und dich bewundert. Unsere Wege verliefen fast genau gleich. Du hast unzählige Millionen inspiriert - inklusive mir. Danke, dass du Roger Federer bist."

Stan Wawrinka: "Danke, mein Freund, für alles, was Du in all den Jahren für mich getan hast. Es war eine wahre Ehre, Dir auf dem Platz gegenübergestanden zu haben, aber es war noch spezieller, mit Dir in einem Team zu stehen. Das Tennis wird nie mehr dasselbe sein ohne Dich."

John Isner: "Absolut eine lebende Legende. Danke für all die zahllosen Erinnerungen."

Andy Roddick: "Danke für die gemeinsamen Erinnerungen, mein Freund. Es war mir eine Ehre, mit dir Zeit und Erfahrung auf dem heiligsten Boden unseres Sports zu teilen."

Juan Martin del Potro: "Ich liebe Dich, Roger. Danke für alles, was Du für das Tennis und mich getan hast. Die Tenniswelt wird ohne Dich nie wieder dieselbe sein."

Milos Raonic: "Danke dafür, dass Du mehr für das Tennis getan hast als jeder andere. Danke dafür, dass Deine Konkurrenten und Fans auf der ganzen Welt es erfahren und genießen durften. Herzlichen Glückwunsch zu Deinen Leistungen und an die Menschen, die Du weiter im und außerhalb des Tennis beeinflussen wirst."

Petra Kvitova: "Roger - Du warst immer eine riesige Inspiration für mich. Deine Eleganz, Deine Anmut, Dein schönes Spiel. Das Tennis wird ohne Dich nicht dasselbe sein. Danke."

DIE LEGENDEN

Billie Jean King: "Roger Federer ist der Champion der Champions. Er hat das kompletteste Spiel seiner Generation und eroberte die Herzen der Sportfans auf der ganzen Welt mit einer erstaunlichen Schnelligkeit auf dem Platz und seinem starken Tennisverstand. Er hatte eine historische Karriere mit Erinnerungen, die weiter und weiter leben werden."

Rod Laver: "Danke für alles, Roger. Wir sehen uns bald. Rocket."

Martina Navratilova: "Was für eine herzliche Botschaft, voller Liebe, Leben, Hoffnung, Leidenschaft und Dankbarkeit. Genauso spielte Roger das Spiel, das wir so sehr lieben. Danke, danke, danke für all die Magie!"

WEITERE WÜRDIGUNGEN

Thomas Bach (IOC-Präsident): "Roger Federer ist ein Gentleman auf und neben dem Platz - und ein wahrer olympischer Champion. Herzlichen Glückwunsch, Roger, zu Deiner außergewöhnlichen Karriere, viel Glück für die Zukunft. Ich hoffe, unsere Wege werden sich wieder kreuzen."

Wimbledon: "Wo sollen wir anfangen? Es war ein Privileg, deinen Weg mitzuerleben und zu sehen, wie Du in jeglicher Hinsicht zu einem Champion wurdest. Wir werden Deinen Anblick auf unseren Plätzen sehr vermissen. Aber alles, was wir jetzt sagen können, ist: Danke für die Erinnerungen und die Freude, die Du so vielen bereitet hast."