"Ich wollte nicht zurückkommen": Milans Torwart Maignan rassistisch beleidigt

Erneuter Rassismus-Vorfall in der Serie A: Bei Milans 3:2 am Samstagabend in Udine ist Torwart Mike Maignan von gegnerischen Anhängern rassistisch beleidigt worden. Die Partie war zwischenzeitlich für rund sechs Minuten unterbrochen - hinterher äußerte sich Maignan.

Nach den Beleidigungen: Mike Maignan im Gespräch mit Schiedsrichter Fabio Maresca. Getty Images