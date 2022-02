"Ich wollte das so sehr": Tritt Donald nun zurück?

Auch wenn Wide Receiver Cooper Kupp zum MVP dieses Super Bowls gekürt wurde, so war doch auch Aaron Donald einer der großen Protagonisten. Der Defensive Tackle hatte großen Anteil am Erfolg - und könnte nun zurücktreten.

Seit 2014 ist Aaron Donald fester Bestandteil der NFL und fester Bestandteil der Los Angeles Rams, die damals noch in St. Louis beheimatet waren. Der in Pittsburgh gebürtige und dort auch aufs College gegangene Erstrunden-Pick entwickelte sich seither mit seiner Körpermasse, seiner Power und seiner Explosiviät zu seinem der besten Defensive Tackles, die diesen Sport jemals betrieben haben.

98 "Sacks" für den gegnerischen Quarterback in 127 Regular-Season-Spielen sind dabei nur ein Auszug seiner Brillanz, seines famosen Könnens. Und so machte Donald auch in dieser Nacht von Sonntag auf Montag im heimischen SoFi Stadium den Unterschied - mit zwei "Sacks", vielen Pressures, mit Sicherheit auch klaren Ansagen in den wichtigen Phasen für seine Kollegen und mit dem finalen Play, als der Routinier Bengals-Hoffnungsträger Joe Burrow (263 Yards, ein Touchdown, keine Interception und sieben kassierte "Sacks") bei 4th&1 am notwendigen First Down hinderte. Damit war der 23:20-Sieg unter Dach und Fach. Damit außerdem auch Donals erster Super-Bowl-Sieg!

Und auch sein letzter?

"Das habe ich meiner Tochter versprochen"

Schon vor dem großen Finale (hier gibt's das Spiel im Ticker zum Nachlesen) war nämlich von US-Medien berichtet worden, die von nahestehenden Personen erfahren haben wollen, dass Donald im Falle eines Super-Bowl-Sieges zurücktreten könnte - mit nur 30 Jahren.

Darauf wurde der Star auch direkt nach dem Spielende auf dem Feld angesprochen. Seine Antwort: Er wolle zunächst den Moment genießen und sich erst in den nächsten Tagen und der kommenden Offseason Gedanken machen. Viel wichtiger war ihm da der Konfettiregen und die Gewissheit, endlich am ganz großen Ziel zu sein. In Strömen liefen ihm deswegen schon Minuten nach Ablauf der Uhr Tränen über das Gesicht. "Ich wollte das so sehr, ich habe davon geträumt", zeigte sich Donald im ersten TV-Interview tief bewegt. "Das habe ich meiner Tochter versprochen, als sie traurig war: Dass sie im Konfetti spielen darf."

Das bittere 3:13 gegen die New England Patriots um NFL-Legende Tom Brady Anfang 2019, als Donald keinen guten Tag erwischt hatte, war damit endgültig abgehakt. Die nahe Zukunft wird nun zeigen, wie es mit Donald weitergeht. So oder so wird er als einer der ganz großen Verteidiger in die NFL-Geschichte eingehen - erst recht mit diesem Super-Bowl-Sieg.

Im Blickpunkt: Kupp, Stafford, Beckham

Zum wertvollsten Spieler der Partie wurde derweil Rams-Passempfänger Cooper Kupp gewählt. Sein zweiter Touchdown 85 Sekunden vor Schluss riss vor der wenig später folgenden Attacke von Donald gegen Bengals-Quarterback Burrow ein zwischendurch schwieriges Duell samt Rückstand doch wieder auf die Seite der Rams. "Ich habe keine Worte. Ich bin so dankbar für jeden in meinem Leben", sagte Kupp.

"Ich bin so stolz auf dieses Team. Es sind so viele großartige Spieler in dieser Mannschaft", sagte unterdessen Quarterback Matthew Stafford, der insgesamt drei Touchdown-Pässe hatte und dessen zwei Interceptions am Ende keine Rolle mehr spielten. Der erst vor der Saison von den Detroit Lions gekommene Routinier (34) ergänzte: "Das ist ein Sieg der Mannschaft. Die Abwehr hat großartig gespielt." Für ihn selbst war es der erste Triumph im Super Bowl in seinen 13 Jahren in der NFL, für die Rams der zweite nach 2000 (23:16 gegen Tennessee).

Ebenfalls am Ziel angekommen: Receiver Odell Beckham Jr. Der frühere New York Giant (2014 bis 2018), der wie Top-Linebacker Von Miller (ehemals Denver Broncos) als Star-Ergänzungen für das ohnehin bestens aufgestellte Rams-Team aus Cleveland gekommen war, stand ebenfalls mit tränenerfüllten Augen am Seitenrand. Am Seitenrand deswegen, weil der zu Spielbeginn bärenstarke Passempfänger inklusive eines toll gefangenen Touchdowns mit einer vielleicht schwerwiegenden Knieverletzung ausgefallen war. Nach seinem plötzlichen Abgang von den Browns, als sich Beckham unzufrieden gezeigt hatte, wurde so aber aus persönlicher Sicht ein Happy End mit Ring am Finger.