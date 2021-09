"Ich will sie alle auf dem Platz haben": Baumgart will gegen Fürth offensiv agieren

Auf jeden Fall ohne Offensivspieler Jan Thielmann wird der 1. FC Köln am Freitag den 7. Spieltag dieser Saison eröffnen. Thielmann muss aufgrund einer Magen- und Darminfektion auf die Partie gegen Aufsteiger Greuther Fürth verzichten. Dagegen wird Tim Lemperle möglicherweise in den Kader zurückkehren.

Wie er die Aufgabe gegen die Franken angehen wird, verrät Baumgart schon mit der Antwort auf die Frage nach der Offensiv-Besetzung: "Ich will sie alle auf dem Platz haben", sagt der Trainer und meint damit Anthony Modeste, Sebastian Andersson und den zuletzt in Frankfurt erst spät ins Spiel gekommenen Mark Uth, dem der Trainer "eine hohe Abschlussqualität" attestiert. Das sieht nach voller Pulle aus, zumal mit Florian Kainz und möglicherweise Ondrej Duda ja noch mehr Offensivspieler mit ihrer Nominierung rechnen können.

Meré in der Startelf

Während er über die Offensive noch nachdenkt, ist hinten bereits eine Entscheidung gefallen: "Jorge Meré wird spielen", verriet der Trainer am Mittwoch. "Ich habe ihm klar gesagt, dass er sich das verdient hat." Die Entscheidung für den Spanier mag auch damit zusammenhängen, dass dieser über das fußballerisch größere Repertoire verfügt als die Konkurrenten Luca Kilian und Timo Hübers. Dementsprechend kann er auch den Aufbau über das Zentrum unterstützen. Denn mit einem rechnet Baumgart sicher beim Gegner: "Sie werden versuchen, die Räume in der Mitte eng zu machen, vor allen Dingen aber laufen sie aggressiv vorne an." Situationen, die Mere nach Lage der Dinge fußballerisch besser lösen kann als die Kollegen.

"Die Youth League ist für den ganzen Verein ein Highlight" Steffen Baumgart

Heute ab 18 Uhr schiebt Baumgart - wie eigentlich der gesamte FC - noch eine Extra-Schicht ein. Gemeinsam mit rund 4000 Fans unterstützen sie die U 19 der Geißböcke im Youth-League-Spiel gegen den favorisierten KRC Genk aus Belgien: "Die Youth League ist für den ganzen Verein ein Highlight", sagt Baumgart, "wir freuen uns alle auf die Partie vor einer großen Kulisse. Ich erwarte ein schönes Spiel, bei dem ich sehr viel Spaß haben werde."