"Ich will mich noch einmal beweisen": Früherer Tour-Sieger Nibali wieder bei Astana

Der frühere Tour-Sieger Vincenzo Nibali kehrt wie erwartet zum Team seiner größten Erfolge zurück.

Der 36-jährige Italiener unterschrieb beim Team Astana einen Vertrag für die Saison 2022. Das teilte die kasachische Mannschaft unter der Leitung des früheren Telekom-Profis Alexander Winokurow am Donnerstag mit.

Nibali fuhr bereits zwischen 2013 und 2016 für Astana und gewann in dieser Zeit neben der Frankreich-Rundfahrt (2014) auch zweimal den Giro d'Italia (2013, 2016).

Ich will mich noch einmal beweisen und Ergebnisse einfahren. Vincenzo Nibali

Bei den Teams Bahrain-Merida und Trek-Segafredo konnte der Sizilianer dann nicht mehr ganz an alte Erfolge anknüpfen, gewann allerdings zum zweiten Mal die Lombardei-Rundfahrt (2017), Mailand-Sanremo (2018) sowie Etappen bei der Tour und beim Giro, den er 2019 als Zweiter beendete.

"Ich will mich noch einmal beweisen und Ergebnisse einfahren. Zugleich will ich meine Erfahrung an die jungen Fahrer weitergeben", sagte Nibali. Nach der kommenden Saison wird Nibali seine Karriere aller Voraussicht nach beenden.