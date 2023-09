"Ich will hier richtig anpacken": Kilic mit neuer Mission in Oldenburg

Fuat Kilic soll den VfB Oldenburg rasch in die Erfolgsspur führen. Im Interview mit dem kicker spricht er über die Gründe für seine Rückkehr, den Zustand der Mannschaft und seinen Unmut über Pokal-Gegner BW Lohne.

Rückkehrer auf der Trainerbank: Fuat Kilic will in Oldenburg etwas entwickeln. IMAGO/Nordphoto

Herr Kilic, am Samstag haben Sie beim 1:1 gegen die SV Drochtersen/Assel Ihr erstes Spiel bestritten. Wie zufrieden waren Sie mit dem Auftritt Ihrer Mannschaft?

Es war ein gerechtes Unentschieden. Beide hätten das Spiel auch gewinnen können. Mit dem Willen meiner Spieler war ich weitestgehend zufrieden. Im eigenen Ballbesitz haben wir aber nicht selbstbewusst genug agiert. Da hat die Sicherheit gefehlt. Wir haben die Bälle zu schnell hergeschenkt. Vieles war zu hektisch, zu überhastet. Dieses Thema werden wir angehen.

Nach vier Monaten sind Sie zurück in Oldenburg. Weshalb haben Sie sich im Sommer gegen, nun aber für den VfB entschieden?

Ich habe hier viel Wertschätzung erfahren und wusste, was ich hier vorfinde. Im Frühjahr war die Zeit zu kurz für mich. Ich habe aber gesehen, dass ich hier ehrlich arbeiten kann. Für mich ist es wichtig, dass der Verein perspektivisch etwas entwickeln will. Die Frage ist: Wo will man hin? Und wie kommen wir dorthin? Da hatten wir einen sehr guten Austausch.

Die Bedingungen und Ambitionen beim VfB waren im Mai allerdings nicht sonderlich anders. Haben Sie auf ein Angebot aus der 3. Liga oder aus der zumindest finanziell meist lukrativeren Regionalliga West spekuliert?

Nein, das war nicht ausschlaggebend. Mir geht es nicht um eine bestimmte Liga. Ich musste ein paar private Themen regeln. Manche Dinge stehen einfach über dem Fußball. Nicht ohne Grund bin ich nun wieder hier. Ich will hier richtig anpacken.

Hätten Sie die Entscheidung auch so getroffen, falls es mit dem Klassenerhalt in der 3. Liga geklappt hätte?

Es ist schwierig für mich, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Es gab einige Themen, die ich nicht wirklich herausschieben konnte.

Bei meiner Rückkehr habe ich jetzt in viele glückliche Gesichter gesehen. Fuat Kilic (50) zu seiner Rückkehr nach Oldenburg

Welche Rolle hat bei Ihrer Entscheidung gespielt, dass immerhin zwölf Spieler aus der vergangenen Saison noch im aktuellen Kader stehen?

Das macht es einfacher. Es hilft, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. Jeder von ihnen weiß, was ich einfordere. Im Frühjahr hatten wir eine offene und ehrliche Zusammenarbeit. Bei meiner Rückkehr habe ich jetzt in viele glückliche Gesichter gesehen.

Sind Sie mit dem Kader zufrieden? Oder möchten Sie gerne im Winter nochmal nachlegen?

Jeder Trainer hat seine Wünsche. Wenn, dann brauchen wir Qualität, keine Platzhalter. Wie immer ist das aber auch eine finanzielle Frage. Bei "Miele" (Torwart Sebastian Mielitz wurde in der vergangenen Woche am Knie operiert, Anm. d. Red.) müssen wir nun abwarten, wie lange es dauert.

Als Sie im März übernahmen, lag der Schnitt zuvor bei 1,92 Gegentoren pro Partie. Diesen konnten Sie auf 1,17 senken. Vor der Partie in Drochtersen lag er nun gar bei 2,0. Wie bekommen Sie die Defensive erneut in den Griff?

Gut war am Samstag schon, dass die Mannschaft nach dem 0:1 nicht eingebrochen ist. Zuvor hat sie dann auswärts zweimal auch fünf Dinger kassiert. Gott sei Dank haben wir das korrigiert. Das ist ein erster Schritt. Wir müssen eine stabile Ordnung haben. Das ist immer der Kern erfolgreichen Fußballs. Wenn wir es im eigenen Ballbesitz noch besser machen, kann es interessant werden. Die Spieler können das auf jeden Fall.

Als klassischer Abräumer fehlt Ihnen dieses Mal Robert Zietarski, den Sie im März als "Gattuso-Typ" bezeichneten. Planen Sie nun Noah Plume als Stabilisator vor der Abwehr ein?

Noah kann diese Rolle ausfüllen. Da bin ich mir sicher. Er muss es noch so umsetzen, wie ich es mir vorstelle. Ich will nicht, dass er vor der Kette klebt. Er soll aktiv nach vorne verteidigen, die Zweikämpfe aktiv suchen und nach Ballgewinn erkennen, ob wir jetzt umschalten oder den Ball sichern. Marc Schröder ist ein Spielertyp, der das auch kann. Der hat eine brutale Mentalität und eine gute Aggressivität. Der Junge ist sehr flexibel und kann aus meiner Sicht nicht nur als Innenverteidiger, sondern auch auf der Sechs oder der Acht spielen.

Im März waren Sie mit dem Fitnesszustand der Spieler nicht zufrieden. Müssen Sie da erneut ansetzen?

Ich möchte in allen Spielphasen eine dominante Mannschaft und hohe Intensität haben. Dieses Abwarten und auf den Gegner reagieren, das ist nicht mein Fußball. Wir wollen das Heft in die Hand nehmen und auch defensiv aktiv sein. Oldenburg soll nicht aufgrund des großen Namens, sondern aufgrund der Spielweise als Favorit in die Partien gehen. All dies erfordert eine andere Art und Weise und eine andere Intensität in der Trainingsarbeit. Wir müssen viel mehr sprinten als aktuell. Da müssen wir mehr in die Maximalbereiche kommen. Ich habe da meine klaren Vorstellungen.

Beim ersten Mal kamen Sie als Feuerwehrmann nach Oldenburg. Verstehen Sie Ihre Rolle nun als Projektentwickler?

Definitiv, ich bin ohnehin nicht der klassische Feuerwehrmann. Das ist nicht mein Anspruch. Mit einer kurzen Unterbrechung war ich über fünf Jahre lang in Aachen. Ich habe das Ziel, beim VfB in den nächsten Jahren nachhaltig etwas aufzubauen.

Im März sagten Sie im kicker-Interview, dass Sie die Aufgabe in Oldenburg nicht angenommen hätten, wenn Sie nicht davon überzeugt wären, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Sind Sie nun auch davon überzeugt, dass Sie trotz des Rückstands noch das Ziel Meisterschaft erreichen können?

Wir sollten aktuell nicht so viel über Ziele reden. Momentan haben wir andere Probleme. Die Situation muss korrigiert und die Mannschaft stabilisiert werden. Außer Frage steht, dass eine Stadt wie Oldenburg früher oder später in den Profifußball gehört. Wir müssen uns sportlich entwickeln und, mit Hilfe der Stadt, für bessere infrastrukturelle Voraussetzungen sorgen. Da ist meiner Meinung nach sehr viel Luft nach oben.

Im Frühjahr 2024 fällt nun im Stadtrat die Entscheidung über einen Stadionneubau. Hemmt das Thema die Mannschaft aktuell?

Natürlich gibt es dadurch Druck. Wir können dieses Thema nicht abhängig von der aktuellen sportlichen Leistung machen. Von diesem Gedanken müssen wir uns lösen. Am Ende ist die Frage: Möchte Oldenburg Profifußball haben? Glauben Sie mir: Das würde der Stadt sehr gut zu Gesicht stehen. Die Wahrnehmung wäre dann nochmal eine andere. Ich finde Oldenburg als Stadt wirklich fantastisch. Es muss hier aber einfach professioneller werden, damit wir nachhaltig erfolgreich sein können. Wir haben in der vergangenen Saison gesehen, was durch das mobile Flutlicht und die Spiele in Hannover schon an Ressourcen dafür draufgegangen ist, um überhaupt in der 3. Liga mitspielen zu können. Hätte das Geld in den Kader investiert werden können, wäre viel mehr möglich gewesen.

Ganz klar: Mir fehlt da in Lohne das Fair-Play. Fuat Kilic (50) über die Ablehnung zur Verschiebung des Pokalspiels

Ärger gibt es aktuell um das Pokal-Halbfinale am Dienstag bei BW Lohne. Zwischen Abpfiff des Heimspiels gegen Holstein Kiel II am Sonntag und dem Anpfiff in Lohne am Dienstag liegen keine 48 Stunden. Sind Sie überrascht darüber, was beim Niedersächsischen Fußball-Verband so alles möglich ist?

Ich habe dafür wenig Verständnis. Der Verband hat auch eine Verantwortung für die Gesundheit der Spieler. Jeder weiß, dass dies in der Regel nicht gutgehen kann. Schon durch die englischen Wochen zuletzt gab es viele verletzte und angeschlagene Spieler. Ich sehe hier auch keinen Terminnotstand. Wir hätten problemlos auch im kommenden Jahr spielen können. Der Verband schafft es nicht, einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten.

Der Verband verweist darauf, dass die Lohner einer Verlegung hätten zustimmen müssen. Dies lehnten diese jedoch ab. Ist das Verhalten aus Ihrer Sicht unsportlich?

Schade, dass die Lohner nicht die gleichen Wettbewerbsvoraussetzungen haben möchten. Sie erhoffen sich dadurch anscheinend einen Vorteil. Ganz klar: Mir fehlt da in Lohne das Fair-Play. Wir hätten das definitiv anders gemacht. Aber jetzt ist es so. Wir nehmen die Situation so an.