"Ich will die ePremier League gewinnen": 'Tekkz' unterschreibt bei ManCity

Manchester City hat sich einen absoluten Topstar gesichert. Donovan 'Tekkz' Hunt verstärkt die eSport-Abteilung der Skyblues und hat dort Großes vor.

Montagabend war es soweit: Nachdem Insider bereits die Gerüchteküche befeuert hatten, machte Manchester City die Verpflichtung von Donovan 'Tekkz' Hunt offiziell. Der 22-Jährige soll gemeinsam mit dem Argentinier Matias 'matiasbonanno' Bonanno virtuelle Titel ins Etihad holen. "Hunt und ManCity sind darauf aus, Geschichte zu schreiben, indem sie der erste Profi und die erste Organisation werden, die die ePremier League zweimal gewinnen", formulieren die Skyblues diese Ansprüche offensiv.

Titel mit ManCity "eine riesige Ehre"

'Tekkz' selbst gibt sich in der Vorstellung nicht minder ambitioniert. "Ich will definitiv einen weiteren ePremier-League-Titel gewinnen", stellt der 22-Jährige klar, der im Zusammenspiel mit Kollege Bonanno Potenzial sieht: "Ich glaube, unsere Spielstile ergänzen sich gut. Daher bin ich selbstbewusst, dass wir um eine Handvoll Titel mitspielen können." Sollte es eine Trophäe mit den Citizens geben, wäre dies für Hunt "eine riesige Ehre".

Dass sich die höchst prominente Besetzung berechtigte Hoffnungen auf Titel macht, unterstreichen die bisherigen Leistungen des Duos. 'Tekkz' eroberte die FIFA-eSport-Szene 2018 im Sturm und galt als Wunderkind. Ein Ruf, dem er früh mit Erfolgen gerecht wurde. In seiner Debütsaison gewann er direkt einen FUT Champions Cup, holte den FIFAe Club World Cup 2019 und riss sich auch die ePremier League unter den Nagel, ehe er 2020 den Gewinn der eChampions League folgen ließ.

Bonanno feierte derweil in der abgelaufenen Saison seinen größten Triumph. Der 20-Jährige sicherte sich den Gewinn der eLaLiga. Zuvor hatte er in seiner argentinischen Heimat für Wirbel gesorgt und tritt nun in seiner jungen Karriere bereits in der dritten Liga an. International zeichnete er sich ebenfalls in der virtuellen Königsklasse aus, in der er den ganz großen Wurf jedoch knapp verpasste. Gegen Landsmann Nicolas 'Nicolas 99FC' Villalba musste er sich 2022 im Endspiel geschlagen geben.