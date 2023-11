"Ich werde sie bezahlen lassen": C.J. Stroud pulverisiert Rookie-Rekord

Die Tampa Bay Buccaneers sahen eigentlich schon wie der Sieger bei den Houston Texans aus. Doch sie hatten die Rechnung ohne deren Quarterback C.J. Stroud gemacht. Dieser stellte einen neuen Rookie-Rekord auf.

Eigentlich wähnten sich die Tampa Bay Buccaneers im NRG Stadium in Houston vor über 70.000 Zuschauern 46 Sekunden vor Spielende auf der Siegerstraße: Soeben hatte Quarterback Baker Mayfield seinen Tight End Cate Otton über 14 Yards gefunden - Touchdown zur 36:33-Führung, die Kicker Joseph McLaughlin dank des verwandelten Extrapunkts auf 37:33 stellte.

Houston benötigte also einen Touchdown, um noch als Sieger vom Feld zu gehen, ein Field Goal würde nicht mehr reichen - die Siegwahrscheinlichkeit lag laut ESPN bei mageren 11,4 Prozent. Denn 46 Sekunden sind nicht viel Zeit, um das Ei nahezu über das gesamte Spielfeld in die gegnerische Endzone zu transportieren. Doch den Texans standen noch zwei Timeouts zur Verfügung und so versammelte Quarterback C.J. Stroud seine Offensive Line um sich: "Wenn ihr mir ein bisschen Zeit verschafft", versprach der Playmaker seinen Mitspielern, "werde ich sie dafür bezahlen lassen."

Gesagt, getan. Mit zwei Pässen auf Tight End Dalton Schultz und zwei schnellen Timeouts brachte der 22-Jährige seine Offense nach vorne. Danach fand er Wide Receiver Noah Brown für 14 Yards und spikte anschließend den Ball, um erneut die Zeit anzuhalten. 16 Sekunden verblieben noch für 41 Yards. Ein langer Pass musste her - und Stroud komplettierte einen 26-Yard-Versuch auf Wide Receiver Nathaniel "Tank" Dell. Zehn Sekunden vor Spielende war alles angerichtet für den Showdown: Erneut suchte Stroud Dell, seinen Pass über 14 Yards fing der Wide Receiver in der Endzone der Bucs - Houston führte bei noch sechs zu spielenden Sekunden mit 39:37. Zu wenig für Tampa Bay, das keine Antwort mehr im Köcher hatte und doch noch als Verlierer die Heimreise antreten musste.

470 Yards: Neuer Rookie-Rekord für Strout

Strouds finaler "Two-Minute-Drill" war der Höhepunkt einer Leistung, die in die NFL-Geschichtsbücher eingeht. Denn mit insgesamt 470 Passing Yards löschte Stroud die alte Rookie-Bestmarke von Indianapolis-Spielmacher Andrew Luck, der in Week 9 der Saison 2012 433 Yards gegen die Miami Dolphins warf. Stroud wurde zudem zum ersten Quarterback-Rookie in der NFL-Historie, dem über 400 Passing Yards inklusive fünf Touchdowns bei keiner Interception gelangen.

Stroud hat sich damit in die Pole Position für die Auszeichnung Rookie of the Year katapultiert - und seine Chancen stehen gut, dass er auch am Saisonende die Nase vorne haben wird. Denn der Number-Two-Pick hat bereits vor seiner historischen Leistung überzeugt, etliche NFL-Experten rechnen damit, dass der 22-Jährige schnell in die höchste Klasse der "Elite Quarterbacks" aufsteigen kann. Bereits jetzt sind seine Statistiken überragend, im NFL-Ranking liegt er mit 2270 Yards auf Rang sieben, seine 8,1 Yards pro Versuch bedeuten Rang drei der Quarterbacks mit mindestens 1000 Passing Yards. Und völlig verblüffend ist seine bisherige Touchdown/Interception Ratio: 14 Touchdowns gelangen ihm bereits, dabei leistete er sich nur eine einzige (!) Interception.

Running Back Ogunbowale verwandelt Field Goal

Im Jubel um Stroud ging fast unter, dass auch ein weiterer Texans-Akteur für ein Highlight sorgte. Denn nachdem sich Kicker Kai'imi Fairbairn mit einer Muskelverletzung abmelden musste, übernahm Running Back Dare Ogunbowale dessen Job. Der 29-Jährige zeigte keine Nerven und verwandelte ein Field Goal über 29 Yards zum zwischenzeitlichen 33:30 für die Texans. Letztmals verwandelte Wes Welker im Jahr 2004 als letzter Nicht-Kicker/Nicht-Punter ein Field Goal. Und dass ein Running Back erfolgreich als Kicker auftritt, ist bereits 44 Jahre her: In Woche 2 verwandelte Tony Galbreath für die New Orleans Saints gegen die Green Bay Packers gleich zwei Field Goals.