"Ich werde auch dieses Mal zurückkommen": Havelses Teichgräber verletzt sich erneut schwer

Niklas Teichgräber hat sich erneut schwer verletzt. Beim 1:2 des TSV Havelse gegen den Hamburger SV II riss sich der Außenverteidiger die Achillessehne.

Am Sonntag verlor der TSV Havelse im ersten Saison-Heimspiel gegen den Hamburger SV II mit 1:2. Die Partie wurde von einer schwereren Verletzung überschattet: Havelses Außenverteidiger Niklas Teichgräber musste in der zweiten Halbzeit verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der 26-Jährige hat sich ohne Fremdeinwirkung einen Achillessehnenriss zugezogen. Ausgerechnet Teichgräber: Der Linksverteidiger musste sich in seiner Karriere nach zwei Kreuzbandrissen immer wieder zurückkämpfen. Nun wird er sechs Monate ausfallen und sich am Donnerstag einer OP unterziehen müssen. "Niklas ist ein Leistungsträger. Dass er zu Saisonbeginn ausfällt, tut ihm wie auch uns sehr weh", bedauert Matthias Limbach.

"Wir glauben, dass Julian Rufidis und Marko Ilic die Position auch spielen können", meint der Havelser Geschäftsführer. Rufidis wurde gegen den HSV für Teichgräber eingewechselt. Für Ilic ist die Position ebenfalls nicht unbekannt, primär kommt er aber als Linksaußen zum Einsatz. Zu der Frage, ob der TSV noch auf der Suche nach einem Ersatz ist, sagt Limbach: "Wir schauen, was der Markt hergibt, wollen dann aber eine Führungspersönlichkeit wie Niklas holen. Letztlich muss der Spieler aber auch in unser Budget passen."

Teichgräber selbst gibt sich nach der ersten Enttäuschung kämpferisch. "Ich hatte schon einige Verletzungen und habe danach hart am Comeback gearbeitet. Ich werde auch dieses Mal zurückkommen."