Der Trainerwechsel von Nagelsmann zu Tuchel lässt den Ex-Münchner und heutigen Wolfsburger Trainer nicht unberührt. Zur Qualität der Liga hat der VfL-Coach offenbar ebenfalls eine Meinung.

Die Entwicklungen um den Trainerposten beim FC Bayern haben Niko Kovac unweigerlich an die Ereignisse vom Herbst 2019 erinnert. Am 3. November jenes Jahres war beim Rekordmeister Schluss für den heutigen Coach des FC Bayern. Ein Schicksal, das dort während der jüngsten Länderspielpause nun auch seinen Nach-Nachfolger Julian Nagelsmann ereilte.

"Ich weiß, wie es Julian ging und geht. Ich habe es an meiner eigenen Haut erfahren dürfen und müssen", bekennt Kovac nun. "Ich habe dementsprechend absolutes Mitgefühl. Ich weiß auch, dass es für einen Trainer nicht immer leicht ist, im Gegenteil. Aber ich bin davon überzeugt, dass er mit seinen Qualitäten sehr schnell wieder etwas Gutes finden wird. Er wird das fortsetzen, was er in München eben nicht fortsetzen konnte."

Kovac lobt Tuchel: "Hat die meisten Titel geholt"

Eine hohe Wertschätzung hat Kovac zugleich für den neuen Münchner Trainer Thomas Tuchel. "Wir haben in Frankreich und in der Bundesliga die Klinge gekreuzt", so der 51-Jährige, der im einzigen Aufeinandertreffen in der Ligue 1 im November 2020 einmal mit der AS Monaco gegen Tuchels PSG einen 0:2-Pausenrückstand noch in einen 3:2-Heimsieg drehte. "Thomas bringt Erfahrung mit, die es so in der Bundesliga in der Form nicht gibt. Er hat die meisten Titel geholt, den größten Erfolg gehabt als Trainer", sagt Kovac heute.

Das sei dann schon noch einmal eine Bereicherung für die Bundesliga, deren Qualität der VfL-Trainer insgesamt allerdings offenbar kritisch sieht, wie eine kleine Spitze vermuten lässt: "Ob man jetzt sagt: Die Bundesliga ist deshalb so gut, weil Thomas Tuchel hierher kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, da muss man eher die Spielergebnisse und die der Nationalmannschaft hernehmen, um zu sagen: Ist die Liga gut, ist sie weniger gut. Aber das verbietet sich mir…"