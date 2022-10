"Ich weiß gar nicht, was gerade los ist": Küblers neue Qualität

Gegen Piräus rettete der SC Freiburg spät ein Remis. Torschütze war Lukas Kübler, der derzeit zum Torjäger avanciert.

Lange hatte es so ausgesehen, als ob der SC Freiburg sich Olympiakos Piräus hätte geschlagen geben müssen. Erst tief in der Nachspielzeit sorgte Lukas Kübler für den 1:1-Endstand - und machte den Gruppensieg für den Sport-Club perfekt. "Sie haben es super gemacht, die Räume gut zugeschoben und wenig zugelassen", ordnete der Torschütze nach Abpfiff die Leistung des Gegners gegenüber RTL ein.

Halbzeitanalyse zeigt Wirkung

Die schwache erste Hälfte war für den Rechtsverteidiger Folge guten Scoutings: "Sie analysieren uns ja auch und wissen dann, wo wir die Bälle reinspielen. Da sind wir nicht so durchgekommen." Trainer Christian Streich verriet dann auch, dass seine Halbzeitansprache darauf Bezug nahm: "Wir haben vier, fünf Szenen mit Spielverlagerungen und ballfernen Räumen gezeigt und besprochen, wie wir dann stehen wollen."

Offensichtlich ein Diskurs mit Wirkung, denn nach Wideranpfiff steigerten sich die Schwarzwälder deutlich und kamen zu vielen Möglichkeiten. "Wir hatten in der zweiten Halbzeit viele Chancen und müssen eigentlich das Tor machen", so Kübler, der sich dann umso mehr über sein Tor freute: "Dass ich es dann mache, ist natürlich schön." So schön, dass es ihn anschließend etwas übermannte: "Nach dem Ausgleich war ich ein bisschen überfordert. Es waren so viele Emotionen."

Torjäger in Erklärungsnot

Vielleicht auch, weil es hinsichtlich der Treffer gerade ziemlich viel für den eigentlich nicht als Goalgetter bekannten Kübler wird. Bereits beim 2:0 gegen Bremen hatte er sich erfolgreich probiert. Auch für ihn eine Überraschung: "Ich weiß gar nicht, was gerade los ist. Ich genieße einfach den Moment und freue mich."

Genossen hatte auch Streich etwas - und zwar das Spiel seiner Schützlinge nach der Pause. "Das haben wir echt toll gemacht", sagte der 57-Jährige: "Wir haben wenig Konter zugelassen und uns fünf, sechs, sieben Chancen erarbeitet." Besonders gefallen hat ihm, "wie die Mannschaft aus der Ordnung immer mehr Druck gemacht und Chancen erspielt hat."

Ähnliches wird Streich wohl auch am Sonntag wieder sehen wollen, wenn es in der Bundesliga gegen den aktuell kriselnden FC Schalke 04 geht (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Und Kübler hätte sicher auch nicht dagegen, wenn ihm ein weiterer Treffer gelingen würde.