"Ich weiß, dass es nicht glatt laufen wird": Durant vor Debüt für die Suns

Kevin Durant wird in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erstmals für die Phoenix Suns auflaufen. Zuletzt fiel der zwölfmalige All-Star mit einer Bänderzerrung aus.

NBA-Superstar Kevin Durant steht vor seinem Debüt für die Phoenix Suns. Wie die Franchise aus dem US-Bundesstaat Arizona bei Twitter bekannt gab, soll der 34-Jährige am Donnerstag um 1 Uhr deutscher Zeit bei den Charlotte Hornets erstmals für seinen neuen Arbeitgeber auflaufen.

Durant war vor drei Wochen als Teil eines Blockbuster-Trades von den Brooklyn Nets zu den Suns gewechselt. Vier Erstrundenpicks, Mikal Bridges, Jae Crowder und Cam Johnson gab Phoenix für den zwölfmaligen All-Star ab. Wegen einer Bänderzerrung im rechten Knie ist Durant bislang aber noch nicht zum Einsatz gekommen. "Ich weiß, dass es nicht glatt laufen wird", sagte Durant am Dienstag: "Es wird einige Zeit dauern, bis ich mich an alles gewöhnt habe, aber ich freue mich darauf, wieder Spaß zu haben und mich einfach im Spiel zu verlieren."

Charlotte muss auf Top-Mann Ball verzichten

In der Western Conference liegt Phoenix als Tabellenvierter auf Play-off-Kurs. Zuletzt mussten sich Chris Paul, Devin Booker und Co. in einem knappen Spiel den Milwaukee Bucks, dem aktuell besten Team der Liga, mit 101:104 geschlagen geben. In Charlotte gehen die Suns allerdings als klarer Favorit in die Partie. Das Team von Legende Michael Jordan liegt mit gerade einmal 20 Siegen auf Platz 14 der Eastern Conference. Dazu muss Coach Steve Clifford auf seinen Star-Guard LaMelo Ball verzichten. Der 21-Jährige brach sich zu Beginn der Woche beim 117:106-Sieg über die Detroit Pistons seinen Knöchel und wird den Rest der Saison verpassen.