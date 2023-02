"Ich war um 4 Uhr wach": Hecking und die nächtliche Notiz

Auch Dieter Hecking beschäftigt das, was schon seine Vorgänger beschäftigt hat: Dem 1. FC Nürnberg fehlt es an Mut. Und doch ist etwas anders beim Club, denn Hecking tritt die Flucht nach vorne an.

Es waren nicht einmal 60 Sekunden vergangen, seit Schiedsrichter Robin Braun das Spiel gegen den SV Sandhausen abgepfiffen hatte - und schon war Dieter Hecking in den Katakomben des Max-Morlock-Stadions verschwunden. Ein paar Handschläge mit seinen Co-Trainern und Sportdirektor Olaf Rebbe, dann machte sich Hecking auf, lief über die Tartanbahn und verließ den Innenraum.

Den Sieg genießen? Zumindest einen Moment innehalten nach dem geglückten Trainer-Comeback? Danach stand Hecking nicht der Sinn. "Mir war kalt", verriet der 58-Jährige, der schon das entscheidende 1:0 durch Kwadwo Duahs Elfmeter ziemlich geschäftsmäßig zur Kenntnis genommen hatte. Im Laufe seiner Karriere habe er ja schon tausend solcher Strafstöße gesehen, erklärte Hecking und sagte damit auch das: Im Grunde gibt es im Fußball nichts, was ich, Dieter Hecking, noch nicht erlebt habe.

Der immense Erfahrungsschatz, die Ruhe, die Sachlichkeit, all das ist es, was Nürnbergs dritten Trainer der laufenden Saison auszeichnet. Und das ist es auch, was der Club nun braucht.

Dass es Hecking aber nicht kalt gelassen hat, erstmals nach beinahe drei Jahren wieder an der Seitenlinie zu stehen, das räumte er sehr wohl ein. Eine gewisse Anspannung habe er schon gespürt, verriet er und erzählte dann, dass er vor dem Spiel unruhig geschlafen habe: "Ich war um 4 Uhr wach und habe was niedergeschrieben, was ich noch brauchte."

Die grundsätzliche Idee, für die Hecking steht, ist spielerischer und offensiver als das, was der Club unter Markus Weinzierl gespielt hat. Gegen Sandhausen formierte Hecking die Mannschaft in einem 4-3-3 - ein Ansatz, der sich in der generellen Ausrichtung deutlich von dem unterschied, was Nürnberg zuvor praktizierte.

Hecking tritt die Flucht nach vorne an

De facto war die Leistung allerdings kaum ansehnlicher. Auch Hecking sagt: "Wir müssen mutiger und entscheidungsfreudiger werden. Wenn wir immer nur den Sicherheitsball spielen, wird es schwierig, weil wir unsere Offensive dann gar nicht ins Spiel kriegen."

Es braucht also - vor allem im Spielaufbau - mehr Mut zum Risiko. Heckings Plan ist klar: Er tritt die Flucht nach vorne an. Das tat er, indem er die Mannschaft selbst als Trainer übernahm - und das fordert er nun auch von seinen Spielern.