"Ich war sprachlos": Aytekin über Vorfälle in der Türkei

In der aktuellen Folge von "kicker meets DAZN" ist mit Deniz Aytekin einer von Deutschlands Top-Schiedsrichtern zu Gast. Im Podcast äußerte sich der Referee unter anderem zu den schlimmen Vorfällen in der Türkei und der Morddrohung gegen Patrick Ittrich.

Schiedsrichter stehen in Spielen immer wieder im Blickpunkt und können es selten allen recht machen, das liegt auf der Hand. Und das erlebte zum Beispiel Patrick Ittrich am jüngsten Wochenende. Der Schiedsrichter pfiff das 0:0 in der 2. Bundesliga zwischen Hertha BSC und dem VfL Osnabrück, gab dem Berliner Florian Niederlechner nach VAR-Einsatz die glatt Rote Karte.

Der Spieler war unzufrieden ("Drum hasst jeder den VAR") - und auch Berliner Fans. Einige kannten aber keine Grenzen mehr, denn Ittrich erhielt nach der Partie gar eine Morddrohung. "Die Leute glauben ja, bei Instagram oder den anderen Social-Media-Kanälen, dass es rechtsfreier Raum ist. Sie beleidigen den Patrick und schreiben ihm, dass sie ihn umbringen", sagte Deniz Aytekin nun in der neuen Folge "kicker meets DAZN" im Gespräch mit Alex Schlüter und Benni Zander.

Der Top-Schiedsrichter wurde anschließend deutlich: "Leider Gottes sterben die Idioten nicht aus, sie vermehren sich irgendwie. Ich weiß auch nicht, was man tun kann. Da ist jeder Angriff oder Übergriff, insbesondere natürlich körperlich, zu viel. Man kann nur hoffen, dass sich die Leute zumindest ein bisschen reflektieren."

"Ich weiß nicht, ob da eine lebenslangen Sperre ausreichend ist"

Beim Thema körperlicher Angriff landete Aytekin, dessen Eltern aus der türkischen Provinz Tekirdag stammen, zwangsläufig auch bei den schlimmen Vorfällen in der Türkei. Im Ligaspiel zwischen MKE Ankaragücü und Rizespor war es zu einem handfesten Eklat gekommen. MKE-Präsident Faruk Koca hatte Referee Halil Umut Meler ins Gesicht geschlagen. Die SüperLig pausierte anschließend bis zum 19. Dezember.

"Ich war wirklich sprachlos. Das ist ja bei keinem zu entschuldigen, wenn man jemanden körperlich angreift. Aber auf diesem Niveau ein Präsident, der sowas macht ... Ich weiß nicht, ob da eine lebenslange Sperre ausreichend ist oder ob man nicht auch überlegen muss, ob der Verein in Verantwortung gezogen werden muss", sagte Aytekin und fuhr fort: "Das ist ein ganz fürchterliches Bild. Wie sollen die Schiedsrichter in den unteren Ligen am Wochenende sich dann schützen? Das war so schrecklich. Wenn mir das passieren würde, weiß ich nicht, was ich dann machen würde."

