"Ich war schockiert und es hat mich ordentlich gerissen"

Im zweiten Teil des großen kicker-Interviews spricht Leverkusen-Legionär Patrick Pentz über sein missglücktes Engagement bei Stade Reims, die Entlassung von Manfred Schmid bei der Wiener Austria und seine Chancen, im österreichischen Nationalteam die Nummer eins zu behalten.

Lesen Sie auch: Patrick Pentz im Interview - Teil 1: "Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich mir das selbst nie verziehen"

Ich habe zuletzt auch mit Ihrem Nationalteamkollegen Kevin Danso gesprochen, der meinte, dass man als Spieler in Frankreich unbedingt das Vertrauen spüren muss und durchaus auch einmal Fehler machen darf. Hat Ihnen dieser Rückhalt in Frankreich gefehlt?

Ich habe ja grundsätzlich keine Fehler gemacht bzw. kann mich an keinen schweren Patzer von mir erinnern. Es ist einfach von der Kommunikation her schlecht gelaufen. Als ich damals aus der Startformation genommen wurde, habe ich das über die Spieltagsbesprechung erfahren. Mit mir persönlich hat keiner geredet. Das habe ich etwas traurig gefunden, dass die Kommunikation, die für mich ein sehr wichtiges Thema ist, dort in den Hintergrund gerückt ist. Das habe ich nicht ganz verstanden und hat alles erschwert.

Ihr Transfer im vergangenen Sommer kam verhältnismäßig spät zustande. Hatten Sie dadurch einen Nachteil bei der Integration?

Das würde ich nicht sagen, da ich damals in Frankreich doch noch einen Monat bis zum ersten Pflichtspiel hatte. Wir haben das seinerzeit einfach als beste Option empfunden. Der Verein wusste ja, was meine Stärken sind und was ich verkörpere. Der Verein wusste bei meiner Verpflichtung, dass ich nicht 1,96 Meter groß bin und hatte genügend Videomaterial, um sich ein Bild von mir und meinem Spiel zu machen. Da hat es einfach ein paar Unstimmigkeiten gegeben, was meinen Spielstil betrifft und das habe ich nicht ganz verstanden. Das soll es aber auch geben, es muss und kann im Leben ja nicht immer alles passen.

Sie haben auch gesagt, dass Sie Probleme mit der Art des französischen Tormannspiels hatten. Was genau waren die Schwierigkeiten für Sie?

In der Grundausrichtung hätten sie mich einen Tick aggressiver erwartet. Ich würde es so formulieren: Lieber mal einen Elfmeter riskieren und dann den Ball haben bzw. abwarten und dann im Eins-Gegen-Eins auf seine Stärken vertrauen. Da sollte ich in bestimmten Situationen riskanter sein, wohingegen ich oft nicht der Ansicht war, dass ich in einer 50:50-Aktion jetzt das gesamte Tor aufmachen sollte. Da kommen mir die Ansichten, was gewisse Spielsituationen betrifft, im deutschen Tormannspiel mehr entgegen.

Ich hatte vor meinem Wechsel Kontakt mit dem spanischen Tormanntrainer, aber da ist mir alles etwas anders kommuniziert worden, als es dann wirklich war. Patrick Pentz über seinen Wechsel zu Stade Reims

War Ihnen das vor Ihrem Wechsel zu wenig bewusst oder hat Ihnen das der Verein anfangs zu wenig kommuniziert?

Ich hatte vor meinem Wechsel Kontakt mit dem spanischen Tormanntrainer, aber da ist mir alles etwas anders kommuniziert worden, als es dann wirklich war. Es kam dann der Druck auf den Cheftrainer dazu, die Ergebnisse haben nicht so richtig gepasst und in meinen sieben Spielen haben wir in vier Partien jeweils einen Ausschluss bekommen. Wir waren dann meist in Unterzahl, sind immer mehr ins blanke Verteidigen reingerutscht, was mir natürlich nicht so entgegengekommen ist. Grundsätzlich stehe ich ja schon für ein offensives Spiel, ich binde mich in den Spielaufbau ein und bin dadurch eine weitere Anspielstation. Wir haben in Reims oft mit einer Dreierkette gespielt, die aber nicht so verkörpert wurde, wie mir das liegt. Dort haben wir sie extrem defensiv ausgelegt, sodass wir oft mit einer vollen Fünf hinten gespielt haben. Hier in Leverkusen schieben die Außenverteidiger extrem hoch an, sodass du hinten deine drei Abwehrspieler hast. Das kommt meinem Stil mehr entgegen und finde ich spielerisch interessanter.

Auch wenn Sie schlussendlich nur zu sieben Einsätzen kamen: Wie würden Sie Ihre Zeit in Reims bilanzieren? Was konnten Sie persönlich mitnehmen?

Es kam mir zugute, dass ich beim Französisch lernen richtig Gas gegeben habe. Das war mir sehr wichtig und ich habe viel unternommen, um mich mit dem Verein identifizieren zu können. Ich habe zu Beginn manche Sachen nicht verstanden und wollte unbedingt alles verstehen, um 100 Prozent geben zu können. Ich habe auch jeden Unterricht in Anspruch genommen, der möglich war, damit ich mit jedem sprechen kann. Ich fand es auch ein bisschen komisch, dass das nicht richtig anerkannt worden ist, wie schnell ich mich da adaptieren konnte. Aber ich stehe weiterhin zu meinen Werten und Einstellungen, die ich für richtig halte. Ich lasse mich da von keinem verändern oder mir etwas aufzwingen, das ich nicht bin. Ich bleibe positiv und werde immer Gas geben, egal wie schlecht oder aussichtslos die Situation auch erscheint. Ich werde nie einen Verein schlecht reden oder nie für einen Verein nicht alles geben. Ich schaue nicht im Zorn zurück nach Reims. Es war für mich dort einfach eine wichtige Erfahrung, die mich letztlich weiterbringen wird.

Auch wenn es bei Reims nicht klappen wollte. War es Ihr klares Ziel, weiter im Ausland zu bleiben?

Ja, denn das Niveau hier ist mit Österreich nicht zu vergleichen. Bei Leverkusen hast du Topspieler, wenn ich da nur Florian Wirtz, Moussa Diaby oder Patrik Schick als Beispiele hernehme. Da könnte ich auch den gesamten Kader aufzählen. Spieler von diesem Niveau hast du in Österreich keinen einzigen. Da willst du einfach bleiben, dich durchsetzen, das Beste aus dir rausholen und schauen, wie weit du es schaffen kannst.

Eine schnelle Rückkehr nach Österreich war also kein Thema. Als gebürtiger Salzburger hätte sich bei einem Abgang von Philipp Köhn auch der Tabellenführer angeboten. Wäre das für Sie allgemein interessant oder gibt es in Österreich nur die Wiener Austria für Sie?

In Österreich wären es nur diese zwei Vereine aufgrund meiner Jugend, der Ausbildung und der ersten Profieinsätze. Für diese Vereine würde ich die Tür nie schließen. Die Austria hat mich groß gemacht und ich bin dem Verein für alles unglaublich dankbar, aber wenn man in meinem Alter die Chance hätte, in Salzburg zu spielen, wäre das eine Topmöglichkeit. Du gewinnst eigentlich jedes Jahr die Meisterschaft, spielst um Titel mit und hast die Möglichkeit, dich international zu zeigen. Das sind Möglichkeiten, die man in Österreich nur bei wenigen Vereinen hat. Vor allem, dass man auch international bestehen und über die Gruppenphase hinauskommen kann.

Bei Ihrem Ex-Klub verlief die Herbstsaison weniger erfolgreich als die vergangene Spielzeit. Anfang Dezember trennte man sich von Manfred Schmid. Kam das für Sie überraschend?

Als Außenstehender hat es mich extrem überrascht. Ich schätze den Manni (Anm.: Manfred Schmid) sehr und weiß, welche Arbeit er bei der Austria geleistet hat. Ich habe dort auch schwierige Zeiten miterlebt, aber zwischen ihm, dem Trainerteam und der Mannschaft hat es im vergangenen Jahr einfach perfekt gepasst. Wir haben gewusst, dass wir richtig abliefern müssen, damit wir eine Chance auf die Top sechs haben und dass wir dann einen dritten Platz geholt haben, ist fast außerirdisch. Mit diesen Gegebenheiten und der Ungewissheit, ob wir überhaupt eine Lizenz für das nächste Jahr kriegen, war das einfach spitze. Da hat schlicht alles gepasst und als Außenstehender, der nichts Konkretes mitgekriegt hat, habe ich diese Entscheidung deshalb nicht verstanden. Mir hat es einfach leid getan, weil Manni - so habe ich es immer erlebt - gemeinsam mit seinem Co-Trainer Cem Sekerlioglu eine super Arbeit geleistet hat. Ich war schon schockiert und es hat mich ordentlich gerissen, als ich das gelesen habe

Haben Sie sich nach der Trennung bei ihm gemeldet?

Ja, klar. Ich schätze ihn als Trainer und Person sehr. Er hat mir am Platz sehr viel Vertrauen gegeben und immer sehr viel mit mir gesprochen. Er ist ein sehr kommunikativer Trainer, der sehr großen Wert auf die Einflüsse der Spieler gelegt hat und auch die persönlichen Erfahrungen von Spielern dazu genutzt hat, um damit das Mannschaftsgefüge zu stärken und uns zu unterstützen. Deshalb habe ich ihm danach gleich geschrieben, da wir ohnehin immer wieder in Kontakt stehen.

Im vergangenen Jahr waren Sie noch die Nummer eins im österreichischen Nationalteam. Wie bewerten Sie Ihre aktuelle Situation dort? Wie sieht der Austausch mit Teamchef Ralf Rangnick aus?

Kontakt zum Teamchef gibt es eigentlich immer. Ralf Rangnick ist sehr kommunikativ und ich schätze es sehr an ihm, dass er sich oft über einen informiert und nachfragt, wie es uns Spielern geht. Er hat mir auch nach meinem Wechsel gratuliert und war da immer einbezogen. Natürlich ist es mein Ziel, beim Nationalteam wieder im Tor zu stehen. Ich habe das aber auch mit ihm besprochen, dass ich langfristig an meine Karriere denken muss und bei Leverkusen aktuell die beste Chance gesehen habe. Wenn ich hier zum Spielen komme, dann bin ich, vom Niveau her, wo ich sein will. Auch Torwarttrainer Robert Almer weiß Bescheid. Ihn kenne ich ja noch aus gemeinsamen Zeiten bei der Austria und auch wir haben einen offenen Austausch.

Apropos Robert Almer: Der jetzige Torwarttrainer des ÖFB war während seiner Zeit ebenfalls bei einem deutschen Bundesligisten nur Ersatzkeeper, hatte aber im Nationalteam seinen Stammplatz sicher. Versuchen Sie, es ihm erfolgreich nachzumachen?

(lacht) Klar würde ich gerne dabei sein. Beim Nationalteam hat man immer eine super Zeit mit super Mitspielern und jetzt mit der EM-Qualifikation einen geilen Bewerb vor der Brust. Da wäre ich gerne mit an Bord, aber dafür muss ich hier meine tägliche Arbeit gut absolvieren. Was dann passiert, entscheidet der Teamchef. Ich weiß es realistisch einzuschätzen, dass ich - wenn ich jedes Spiel machen würde - bessere Chancen hätte, dabei zu sein. Natürlich hofft man immer auf eine Einberufung, aber im Endeffekt entscheidet der Teamchef - je nachdem, wie er die Situation bewertet.