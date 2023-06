"Ich war furchtbar, aber das ist mir egal"

Jack Grealish vergoss nach Manchester Citys Champions-League-Triumph Tränen des Glücks und verriet, was er nach dem Schlusspfiff zu Trainer Pep Guardiola sagte.

Am Ziel: Jack Grealish liegt nach dem Champions-League-Triumph mit ManCity auf dem Rasen von Istanbul. AFP via Getty Images

Jack Grealish, wie er einen Song der Rockband Fleetwood Mac umdichtet, Jack Grealish, wie er ein Dosenbier trinkt: Die Feierlichkeiten in Manchester Citys Kabine waren nach dem Champions-League-Triumph gegen Inter Mailand in Istanbul angemessen feucht-fröhlich, und wie immer, wenn die Skyblues einen Titel gewinnen, war natürlich Grealish mittendrin.

Nach dem Schlusspfiff hatten ihn erst einmal die Gefühle übermannt. "Keine Ahnung", suchte er im "BT Sport"-Interview nach Worten und wischte sich Tränen aus dem Gesicht. "Genau dafür arbeitest du dein ganzes Leben. Ich bin so glücklich, Mann." Er denke gerade an all die Menschen, "die mir auf meinem Weg geholfen haben". Und es mache ihn emotional, seine Familie zu sehen. "Jeder weiß, wie sehr ich Familienmensch bin."

Grealish zu Guardiola: "Du hast mir das ermöglicht"

Grealish, der sich in ManCitys historischer Triple-Saison zu einem unspektakulären, aber umso wichtigeren Bestandteil in Pep Guardiolas Mannschaft entwickelt hatte, war beim 1:0-Finalsieg kein entscheidender Faktor. "Ich war heute furchtbar, aber das ist mir egal", sagte er unumwunden und blickte lieber auf das große Ganze: "Es ist etwas ganz Besonderes, mit diesen Spielern und Mitarbeitern das Triple zu gewinnen."

Nicht zuletzt mit Trainer Pep Guardiola, mit dem auch Grealish nach dem Schlusspfiff in Istanbul warme Worte gewechselt hatte. "Er ist ein Genie, nicht wahr?", schwärmte der 27-jährige Flügelstürmer, der im Sommer 2021 für 118 Millionen Euro von Aston Villa gekommen war und eine durchwachsene erste Spielzeit im City-Trikot erlebt hatte. "Ich habe gerade zu ihm gesagt: 'Ich möchte dir danken, weil du mir das ermöglicht hast. Du hast mir so viel Vertrauen geschenkt.' Sogar als ich im letzten Jahr scheiße gespielt habe, hat er zu mir gestanden, mit mir gesprochen. Und in diesem Jahr hat er mir diese Plattform gegeben. Dafür habe ich ihm einfach Danke gesagt."