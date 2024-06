"Ich suche keinen Fiel 2.0": Chatzialexious Pläne für den FCN

Mit der Bestätigung, dass Trainer Cristian Fiel den 1. FC Nürnberg im Sommer verlassen wird, stellte sich der neue FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou am Montagvormittag vor. Was den 48-Jährigen neben der Nachfolger-Suche beschäftigt ...

Joti Chatzialexiou über ...

... seine Entscheidung für den 1. FC Nürnberg: Als kleiner Junge war der 1. FC Nürnberg eine Mannschaft, die über Jahre tollen, attraktiven Fußball gespielt hat. Diese Metropolregion ist brutal mit ihrer Kraft, die sie hat. Die Leute sind positiv verrückt, das ist fast schon eine Religion, was den Club angeht. Das sind Dinge, die für mich eine große Rolle gespielt haben, aber schlussendlich waren es die Gespräche, die ich geführt habe. In meinem ersten Gespräch mit Raphael Schäfer und Chhunly Pagenburg (Aufsichtsräte, Anm. d. Red.) haben wir uns über drei Stunden einfach über Fußball unterhalten. Das hat mir gutgetan und gezeigt, da sind Leute im Aufsichtsrat, die einfach Lust haben, gewisse Dinge umzusetzen, die eine Vision für den Club haben, wo noch nicht alles fertig ist, wo man Dinge anpacken kann. Ich bin ein Mensch, der gerne Dinge umsetzen und nicht verwalten möchte.

... seinen Einstieg in Nürnberg: Ich freue mich auf die Arbeit. Für mich schließt sich heute ein Kreis, da ich nach dem Weggang vom DFB meine Pressekonferenz im Rahmen des A-Länderspiels habe.

Podcast Jetzt die erste Folge hören: Die goldene Generation Der neue Podcast "Der vierte Stern" ist eine Reise durch die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Dort will die DFB-Elf endlich den Titel holen. Doch im Vorfeld: viel Unruhe und verletzte Leistungsträger. Ein schmerzhaftes Beispiel: Sami Khediras Kreuzbandriss sieben Monate vor der WM. alle Folgen

... seine Vision beim 1. FC Nürnberg: Ich möchte nachhaltig Dinge hinterlassen. Im Jugendbereich, oder auch mit unserer Frauen-Mannschaft: Wir haben die Zielsetzung, wieder aufzusteigen. Da bin ich mit Osman Cankaya (Sportlicher Leiter Frauenfußball, Anm. d. Red.) im Austausch, wir wollen einen guten Kader zusammenstellen, um Dinge zu entwickeln. Wir haben einen Stadionbau und viele andere Projekte, an denen ich mich beteiligen möchte. Mein Fokus wird in den kommenden Monaten auf der Lizenzmannschaft liegen, weil ich weiß, wie wichtig es ist, dass die Dinge dort funktionieren und passen. Aber ich möchte die anderen Dinge nicht vernachlässigen oder vergessen.

Chatzialexiou möchte weiter auf attraktiven Fußball setzen

... die Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Trainer Cristian Fiel: Jetzt gilt es, einen Trainer zu finden, der unseren Weg mitgehen möchte. Ich möchte die DNA des Club weiterhin beibehalten. Ich will, dass wir junge Talente hier einbauen, am besten natürlich aus dem eigenen Stall. Damit sie eine ähnliche Karriere machen wie Can Uzun oder Finn Jeltsch. Ich suche keinen Fiel 2.0, das will ich nicht. Jeder Trainer, der neu dazukommt, soll auch seinen Stil und seine Dinge mitbringen. Das gilt es, zu besprechen.

Zum Thema: Chatzialexiou bestätigt: Fiel verlässt den 1. FC Nürnberg

... das Profil des möglichen Fiel-Nachfolgers: Ich schätze Fiels Art und Weise. Er hat spanische Wurzeln, mag den spanischen Fußball. Ich schätze die spanische Ausbildung. Ich habe einen großen Bezug zum portugiesischen und spanischen Fußball, weil ich sowohl die Methodik und die Art und Weise, mit jungen Talenten umzugehen, als auch die Art und Weise, wie sie Fußball spielen wollen, sehr schätze. Das wird die Ausrichtung sein. Wir werden nicht in eine Ausrichtung gehen, in der wir zu defensiv oder abwartend spielen wollen. Sondern wir wollen Akzente setzen. Ich möchte die Aktivität auf und neben dem Platz. So werden wir unsere Themen in Zukunft angehen.

Ich glaube, dass der Club das Potenzial hat, zu den 25 besten Mannschaften in Deutschland zu gehören. Joti Chatzialexiou

... die Zielsetzung mit dem 1. FC Nürnberg: Ich bin ein sehr ambitionierter Mensch, aber ich möchte die Dinge realistisch einzuordnen. Ich glaube, dass der Club das Potenzial hat, zu den 25 besten Mannschaften in Deutschland zu gehören. Das ist die Zielrichtung, die ich von vornherein vorgeben möchte. Denn ich möchte die Leute hier auch wachrütteln und sagen "Hey, wir können hier etwas bewegen". Dass das ein Prozess ist und wir es mit der Ausrichtung mit jungen Spielern nicht gleich in der nächsten Saison hinbekommen, ist mir bewusst, das habe ich aber auch dem Aufsichtsrat gesagt. Da haben wir alle gemeinsam auch ein Commitment, dass wir Anlauf nehmen, um irgendwann auch mal in der Bundesliga zu sein. Natürlich schielt man da hoch, aber dafür braucht es Prozesse, Strukturen und eine gute Mannschaft. Das ist es, was ich für mich und den Trainer, der kommt, als Ausrichtung gebe. Ich persönlich wünsche mir, dass wir im nächsten Jahr eine ruhige, entspanntere Saison haben werden, als im letzten Jahr - und die Zeit nutzen, um die Dinge so vorzubereiten, um irgendwann den Punch zu haben, um aufzusteigen.

... die Spielweise des FCN: Vom Grundsatz her wird es so sein, dass wir Fußball spielen wollen, dass wir durch kontrollierten Ballbesitz Fußball spielen wollen. Die Entwicklung zeigt, dass das Zentrum sehr häufig überlagert wird bei vielen Mannschaften, die jetzt erfolgreich sind. Ich habe es angedeutet mit den Klubs, die im letzten Jahr teilweise auch gegen den Abstieg gekämpft haben und in diesem Jahr für Furore gesorgt haben. Ich weiß nicht, ob unser Weg auch dahin gehen könnte. Ich will nur, dass wir mit einer anderen Intensität und Leidenschaft Fußball spielen.

In den Zweikampfwerten, der Intensität und der Laufbereitschaft waren wir eine der schlechtesten Mannschaften in der 2. Liga. Joti Chatzialexiou

... die Aufarbeitung der abgelaufenen Saison: Wenn man die Vorrunde nimmt, die so geglänzt hat: Wenn man nur die Zahlen nimmt, hat man sechs Punkte zu viel gehabt laut dem xGoal-Wert. Das andere ist, dass wir in den Zweikampfwerten, der Intensität und der Laufbereitschaft eine der schlechtesten Mannschaften in der 2. Liga waren. Das sind Themen, die wir angehen müssen. Da braucht es einfach auch andere Pressing-Varianten. Wir müssen an gewissen Themen arbeiten - und das wird die Aufgabe des Trainers sein. Diese Erwartungshaltung werde ich in die Gespräche mitnehmen.

... die Stagnation der fußballerischen Entwicklung: Ich habe mir die letzte Saison sehr bewusst angeschaut, weil ich mit dem Trainerteam gerechnet habe und mich intensiv und inhaltlich mit dem Trainer austauschen wollte. Ich will aber nicht zu weit zurückblicken. Es ist wichtig, in den Rückspiegel zu schauen, um Dinge wahrzunehmen, von denen ich eine andere Vorstellung habe. Die möchte ich mit dem Trainer teilen und habe sie entsprechend auch in den Gesprächen mit Olaf Rebbe für die Kaderzusammenstellung hinterlegt.

... über die Kaderplanung mit Sportdirektor Olaf Rebbe: Wir haben gestern schon sehr früh zusammengesessen bis abends. Mein Einfluss wird vielleicht zunächst noch nicht da sein. Meine Ausrichtung ist, sich Dinge mit Weitblick langfristig anzusehen und zu schauen, wer passt dazu. Wir wollen Dinge ausloten und eng abstimmen. Schlussendlich ist Olaf in der operativen Umsetzung, er hat da ein gutes Netzwerk, das weiß ich. Ich glaube, dass wir in dieser Saison trotz der Probleme die Chance nutzen können.

Enge Verzahnung von Nachwuchs- und Lizenzbereich

... das Scouting: Das Scouting wird eine große Rolle spielen in der Professionalisierung und Weiterführung unseres Vereins. Das wird ein bisschen dauern, aber ich werde mich mit unserem Chefscout Oscar Cuquejo, den ich aus früheren Zeiten im Leistungszentrum kenne, Michael Wiesinger (Leiter NLZ, Anm. d. Red.), mit dem ich eine enge Bindung und Beziehung habe, und Dieter Frey (Leiter Strategie und Ausbildung im NLZ, Anm. d. Red.), der früher Co-Trainer beim DFB war, zusammensetzen. Da habe ich ein sehr gutes Fundament mit Menschen, denen ich vertraue und die ich kenne. Da muss ich die Ausbildung von jungen Spielern nicht bei Null anfangen.

... die Verzahnung von Nachwuchs- und Profibereich: Ich habe Michael Wiesinger gesagt, dass ich meine Liebe zur Jugend damit signalisieren möchte, dass er zukünftig in die Gespräche unserer Lizenz-Einkäufe involviert wird. Weil ich die Brücke schlagen und diesen engeren Schulterschluss haben möchte zwischen Jugend- und Profibereich, sodass er immer involviert ist und Bescheid weiß über die Dinge, die bei uns oben passieren. Dadurch kann er den Blick nach unten richten in der Diskussion über Jugendspieler, die das Potenzial haben, bei uns anzugreifen. Mit Can Uzun musste man den einen oder anderen vielleicht auch erst zum Glück zwingen, und auf einmal ist der Junge durchgebrochen. Die Jungs brauchen Spielpraxis. Es wird ganz wichtig sein, dass man das Vertrauen und die Geduld hat. Wenn wir davon überzeugt sind, dass das unsere Ausrichtung ist, dann müssen wir dazu stehen und versuchen, den Jungs die Möglichkeit und das Vertrauen zu geben.